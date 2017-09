Để có được thân hình săn chắc và vòng eo "con kiến" chuẩn bị cho cuộc thi "Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017", Á hậu Huyền My đã phải tuân theo một chế độ ăn uống và luyện tập vô cùng hà khắc.

Đối với bất kỳ một cuộc thi Hoa hậu nào, tiêu chí hình thể là vô cùng quan trọng, giúp các thí sinh ghi điểm trước ban giám khảo và khán giả. Những ngày này, bên cạnh lịch làm việc dày đặc, Á hậu Huyền My cũng dành không ít thời gian luyện tập trong phòng gym để có được vóc dáng đẹp nhất khi đến với cuộc thi "Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017".

Á hậu Huyền My tập gym chuẩn bị thi "Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017".

Nhược điểm của các thí sinh Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung đó là thân hình nhỏ nhắn, vai xuôi, vòng 1 và 3 lép. Trong khi đó các thí sinh khu vực Địa Trung Hải, châu Mỹ Latinh và châu Âu lại sở hữu những đường cong vô cùng nóng bỏng. Hiểu được điều này, Á hậu Huyền My đã dành rất nhiều thời gian tập luyện cùng huấn luyện viên để cải thiện vóc dáng của mình.

Ở thời điểm dự thi "Hoa hậu Việt Nam", Huyền My đã có hình thể khá đẹp, tuy nhiên các số đo vẫn còn khá khiêm tốn: 83-62-93. Trong suốt thời gian qua, những bài tập cùng huấn luyện viên đã giúp Huyền My cải thiện số đo của mình khá nhiều.

"My đã theo dõi khá nhiều các cuộc thi nhan sắc trong những năm qua và nhận thấy rằng, hình thể của các thí sinh ngày càng khoẻ khoắn, bốc lửa. Các cuộc thi sắc đẹp đều đề cao mẫu hình phụ nữ khoẻ mạnh, năng động. Chính vì thế nên My đã dành rất nhiều thời gian để có thể cải thiện được vóc dáng của mình.

Trong suốt vài tháng qua, những món ăn quen thuộc của My là trứng luộc, ức gà, súp lơ và gần như không ăn tinh bột. Ăn nhiều đến nỗi có lúc nhìn thấy đồ ăn mà nước mắt rơm rớm" - Á hậu chia sẻ.

Sau một thời gian dài hăng say luyện tập, người đẹp sinh năm 1995 hào hứng chia sẻ: "Trước khi tham gia "Hoa hậu Việt Nam 2014", My cũng đã phải luyện tập khắt khe để có hình thể đẹp. Ở thời điểm này, My rất bận rộn nhưng vẫn không dám lơ là việc luyện tập. Và thành quả cho những nỗ lực đó chính là vòng eo con kiến hiện tại với những múi bụng lộ rõ, khiến My rất tự tin”.

Có thể thấy, Huyền My đã đầu tư rất chuyên nghiệp và kỹ lưỡng trước khi bước vào sân chơi "Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017". Hy vọng, với những nỗ lực và cố gắng đó, Huyền My sẽ đạt được thành tích cao tại cuộc thi này.