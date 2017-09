Hy hữu: Bố trở thành “bà đỡ” bất đắc dĩ ngay trên xe taxi

Ngày 23/9, thông tin từ bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, vừa có một sản phụ sinh con ngay trên taxi, trước sảnh cấp cứu của bệnh viện.

Theo đó, vào khoảng 12h cùng ngày, các bác sĩ thấy một chiếc taxi đỗ trước sảnh cấp cứu của bệnh viện nên chạy ra. Nhưng khi vừa mới mở cửa, các bác sĩ phát hiện người bố đang đỡ lấy em bé đã chui ra được nửa người, nhau thai còn đang quấn cổ.

Ngay lúc đó, các bác sĩ và nữ hộ sinh của bệnh viện cũng đến hỗ trợ với người đàn ông này để “mẹ tròn con vuông”. Sau khi kẹp rốn, em bé được các bác sĩ đưa lên phòng sinh để sưởi ấm, tiêm phòng, vệ sinh… còn mẹ bé cũng được sơ cấp cứu. Qua kiểm tra, đây là bé gái, có cân nặng 3,2kg.

Bé gái sơ sinh có cân nặng 3,2kg, sức khỏe bình thường.

Vẫn chưa hết run, anh Hoàng Đình Thông, trú tại xóm 12, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, nhà chỉ cách bệnh viện chưa đầy 1km.

“Do chưa đến ngày dự sinh nên vợ tôi vẫn đi làm đến trưa mới về. Sau đó, vợ bắt đầu kêu đau, tôi vẫn nghĩ còn lâu mới đẻ nên động viên vợ ăn cơm, chiều đến viện khám. Do vợ đau quá nên tôi gọi xe taxi, không ngờ rằng sinh luôn trên xe. Rất may là 2 mẹ con đều an toàn”, anh Thông cho hay,

Người bố này cho biết thêm, đây là con thứ 3 của vợ chồng. Những lần sinh trước, vợ anh sinh khó và chuyển dạ rất lâu mới đẻ. Do vội vàng nên anh Thông không đưa quần áo cho vợ, vì vậy đã nhờ các bác sĩ chăm sóc để về lấy đồ đạc và hoàn tất các thủ tục, giấy tờ.

Sự việc thu hút rất đông người theo dõi.

Đây được coi là ca đẻ nhanh nhất từ trước đến nay tại Khoa Sản, bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Do sự việc hy hữu nên đã thu hút rất đông người chứng kiến.