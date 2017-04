iPhone 8 sẽ có giá khởi điểm từ 850 USD đến 900 USD

Trao đổi với các nhà đầu tư mới đây, UBS cho biết rằng phiên bản iPhone đặc biệt kỷ niệm iPhone lên 10 tuổi có tên gọi iPhone 8 (hoặc iPhone 10) sẽ có giá bán từ 850 USD đến 900 USD đối với tùy chọn trang bị bộ nhớ trong 64GB.

iPhone 8 có thể được bán với giá khởi điểm 850 USD, còn iPhone 7S là 650 USD và iPhone 7S Plus là 750 USD

Các chuyên gia phân tích của UBS là Steven Milunovich và Benjamin Wilson cho biết rằng: “Apple đang nhấn mạnh về sự sang trọng trên sản phẩm của mình, tuy nhiên chúng tôi hy vọng Apple sẽ định giá iPhone kỷ niệm có giá từ 850 USD đến 900 USD cho bản 64GB, một mức giá cao hơn chút so với Galaxy S8 Plus”.

Bộ đôi nhà phân tích này cho biết Apple không thể thử và bán thiết bị sắp tới của mình với mức giá cao hơn nhiều so với Galaxy S8 Plus 850 USD do màn hình nhỏ hơn. Họ nói: “Galaxy S8 Plus của Samsung có màn hình 6,2 inch lớn hơn so với màn hình 5,8 inch dự kiến trên iPhone OLED. Điều này làm hạn chế khả năng của Apple nếu giá bán quá cao”.

Milunovich và Wilson mong đợi rằng iPhone tiếp theo sẽ đi kèm với các cải tiến cơ bản và mang đến hai tùy chọn bộ nhớ trong 64GB hoặc 256GB. Họ cho biết rằng phiên bản 256GB có thể được bán với giá dao động từ 950 USD đến 1.000 USD, với nhiều khả năng rơi vào mức giá khoảng 970 USD.

Dĩ nhiên các sản phẩm của Apple sẽ được bán với giá cao hơn ở Anh theo cách truyền thống. Điều đó có nghĩa là nếu iPhone 8 được bán tại Mỹ với giá 1.000 USD thì giá bán tại Anh là 1.000 bảng Anh, tương đương 1.250 USD.

Về phần iPhone 7S và 7S Plus, hai phiên bản nâng cấp của iPhone 7 và 7 Plus hiện tại, dự kiến vẫn được áp mức giá gần như không thay đổi, 650 USD và 750 USD tương ứng.

An Nhiên