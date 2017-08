Kẻ giết người, đẩy xác xuống sông sa lưới sau 4 ngày gây án

Ngày 31/8, thông tin từ cơ quan CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lữ Văn Hoà (SN 1984), trú tại bản Bua Lầu, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu để phục vụ điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, khoảng 20h ngày 25/8, người dân địa phương hoảng hốt phát hiện thi thể một người đàn ông, với nhiều vết thương trên đầu tại bờ suối thuộc bản Hồng Tiến 1, xã Châu Tiến. Sự việc nhanh chóng được trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nạn nhân sau đó được xác minh là anh Vi Văn H. (SN 1985), trú tại bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến.

Lữ Văn Hoà tại cơ quan công an.

Nhận định đây là vụ án mạng, cơ quan điều tra đã tung các trinh sát tiến hành rà soát mối quan hệ của nạn nhân; đồng thời, thu thập chứng cứ, dấu vết tại hiện trường để sớm tìm ra thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với thông tin tố giác tội phạm của quần chúng, cơ quan công an xác định Lữ Văn Hoà là nghi can giết anh H. nên tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Lữ Văn Hòa thừa nhận mình chính là hung thủ giết chết anh H. rồi vứt xác xuống sông để phi tang. Nguyên nhân được Hoà khai nhận, trước khi xảy ra sự việc, anh H. và bố của Hòa có mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống, sau đó, anh H. tuyên bố sẽ chém chết hết đàn bò của gia đình Hòa. Ít ngày sau, một con bò nhà Hòa bị chém gần đứt đuôi. Từ đây Hòa cho rằng, anh H. chính là người gây ra sự việc trên nên ấm ức trong lòng và nuôi ý định trả thù.

Đêm 25/8, khi Hòa đi bắt nhái ở bờ suối thuộc bản Hồng Tiến 1, xã Châu Tiến thì gặp anh H. Do có tư thù từ trước, Hòa âm thầm đi theo, lấy một thanh gỗ ở hàng rào ven đường đánh mạnh vào đầu anh H.. Khi nạn nhân ngã xuống đất, Hòa tiếp tục nhặt đá cạnh đường đập liên tiếp vào đầu anh H. khiến anh này tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại nạn nhân, Hoà đẩy xác xuống sông phi tang và quay về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Với thành tích phối hợp với PC45 Công an tỉnh Nghệ An phá án trong thời gian rất ngắn, Công an huyện Quỳ Châu đã được UBND huyện này tổ chức khen thưởng.