Khắc phục lỗi không thể gửi tin nhắn trên ứng dụng iMessage

Tin nhắn không được gửi đi

Nếu gặp thông báo Not Delivered trong Messages hiện ra, có thể do một loạt các nguyên nhân. Thường thì điều này do sự cố ngắt kết nối tạm thời đến iCloud, dịch vụ cần thiết để Messages làm việc. Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại sau khi thực hiện thao tác cố gắng gửi tin nhắn lại, hãy cố gắng gửi một tin nhắn hoặc hình ảnh dưới dạng tin nhắn văn bản chuẩn.

Đôi khi bạn cũng sẽ thấy tùy chọn đó xuất hiện trong thông điệp riêng trên iPhone hoặc iPad bằng cách nhấn vào dấu chấm than màu đỏ, nhưng nếu không bạn hãy nhấp vào Settings > Messages và tắt iMessage, sau đó gửi lại dưới dạng tin nhắn SMS tiêu chuẩn.

Tái đăng nhập đến iCloud dưới phần Settings > iCloud, sau đó khởi động lại ứng dụng Messages. Hãy gửi một tin nhắn mới đến cùng số liên lạc để xem vấn đề có giải quyết hay chưa?

Liên quan đến vấn đề iMessage, bạn có thể cần thiết lập lại các thiết lập thông qua Settings > General > Reset > Reset All Settings. Điều này tất nhiên sẽ yêu cầu bạn phải cấu hình lại một số ứng dụng và tùy chọn trên iOS.

Không thể gửi tin nhắn đến điện thoại Android

Trên iPhone, iMessage được gắn với số điện thoại của bạn mà không chỉ riêng Apple ID. Nếu chuyển đổi từ một iPhone sang iPhone mới mà không kích hoạt iMessage, người dùng iOS sẽ nhận được thông điệp hiện ra khi cố gắn nhắn tin, và bạn sẽ không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ các thiết bị của Apple.

Điều này có thể dễ dàng sửa chữa, nhưng một khi đã chuyển sang từ một điện thoại chạy nền tảng khác, như Android, lỗi sẽ rất khó chịu.

Để khắc phục vấn đề, bạn cần truy cập vào trang hướng dẫn xóa đăng ký iMessage và làm theo chỉ dẫn tại địa chỉ selfsolve.apple.com/deregister-imessage.

An Nhiên