Thông tin từ Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đơn vị này vừa tổ chức triệt phá một tụ điểm sử dụng ma túy đá trong quán karaoke. Cụ thể, qua quá trình trinh sát, cơ quan công an nắm được trên địa bàn huyện có một nhóm đối tượng đang sử dụng chất ma túy để bay lắc trong quán karaoke Biển Xanh (địa chỉ tại thôn 1, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Các đối tượng sử dụng ma túy đá bị công an bắt giữ

Quán karaoke này do Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, trú tại địa chỉ trên) làm chủ. Vào khoảng 1h sáng ngày 16/8, một tổ công tác của phòng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Khoái Châu tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke này.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 12 thanh niên nam, nữ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, một số đối tượng đang "phê" thuốc, số còn lại có ý định bỏ trốn và tẩu tán tang vật.

Qua quá trình khám xét trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng quan trọng. Đặc biệt, khám xét trong người đối tượng Nguyễn Danh Chinh (SN 1981, trú tại thôn Quan Hạ, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu) thu giữ được 1 gói nilon màu trắng nghi là ma túy đá, 2 gói có chứa các cục màu hồng, 1 gói chứa chất dạng bột màu hồng... và một số vật chứng có liên quan khác.

Nguyễn Danh Chinh là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, đã có tiền án về tội Mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, từng phải lĩnh án tù.

Sau khi thu giữ các tang vật liên quan, lực lượng công an đã đưa chủ quán và tất cả các đối tượng về trụ sở công an để xác minh danh tính và mở rộng điều tra. Một số các đối tượng sau khi được đưa về cơ quan công an vẫn trong tình trạng “phê” thuốc.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc này.

Minh Sơn