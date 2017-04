Làm rõ sai phạm của người cấp sổ KT3 ‘thần tốc’

Xem bài kỳ trước:

Cấp sổ KT3 'thần tốc': Đúng quy trình sao vẫn... 'lọt'?

Như đã thông tin, người dân muốn làm sổ tạm trú KT3 ở Hà Nội chỉ cần đến khu chợ “kỳ lạ” tại bãi gửi xe toà nhà B4 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên đưa cho “cò” 1,5 – 2 triệu đồng và thông tin cá nhân là nhận được sổ KT3 với dịch vụ “thần tốc” sáng giao tiền, chiều nhận sổ.

Cụ thể, phóng viên thâm nhập vào khu vực bãi gửi xe này gặp cò” để giao dịch làm sổ KT3 và đã nhận được sổ tạm trú KT3 có chữ ký tươi, dấu đỏ của Phó công an xã Mai Lâm, Đông Anh, TP.Hà Nội, mặc dù phóng viên không tạm trú ở địa phương này.

Đặc biệt, vào cuối tháng 3, phóng viên mới gặp “cò” để làm sổ tạm trú KT3 nhưng trên sổ KT3 lại ghi rõ ngày cấp là 15/2/2017. Như vậy, có thể thấy rằng đang có sự “móc ngoặc” nào đó từ chính Công an xã Mai Lâm và “cò”, bất chấp mọi quy định của pháp luật để làm sổ KT3 trái luật.

Sổ KT3 do Phó công an xã Mai Lâm cấp.

Liên quan tới vụ việc Phó công an xã cấp sổ KT3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về đồng chí Tuấn Anh – Phó công an xã cấp sổ KT3 cho người không tạm trú ở địa phương, xã đã cho người xác minh về vụ việc này.

Chủ hộ khẳng định, người đứng tên sổ tạm trú KT3 không tạm trú ở nhà bà ấy, chữ ký của hợp đồng thuê nhà và phiếu khai báo tạm trú không phải của chủ hộ. Lãnh đạo xã đã cho đình chỉ công tác đối với đồng chí Tuấn Anh để xác minh làm rõ những vấn đề liên quan, khi nào có kết luận sẽ thông tin lại.

Trước đó, ông Hoàng Tuấn Anh – Phó công an xã Mai Lâm (người cấp sổ KT3) cho biết, việc cấp sổ KT3 ở dưới địa phương đều được công an viên làm theo đúng quy trình. Tất cả những người tạm trú ở địa phương đều đến khai báo với công an viên, mọi hồ sơ đều do công an viên của xã trực tiếp thụ lý.

Trước những nghi vấn lãnh đạo Công an xã không xác minh kỹ việc hồ sơ có bị làm giả không, có trường hợp người dân không tạm trú ở địa phương mà chỉ cần thông qua “cò” thì Công an xã cũng ký và đóng dấu, ông Anh lý giải: “Việc này đều làm đúng theo quy trình từ công an viên, chúng tôi làm sao biết được đâu là “cò””.

Ông Anh khẳng định: “Chúng tôi đều làm đúng quy trình khi cấp sổ KT3, hiện tại tôi chưa phải Đảng viên mà chỉ là bán viên chuyên trách (nhân viên chuyên trách kiêm Phó công an xã - PV)”.

Nhóm PV

Xem thêm:

Chợ ‘kỳ lạ’ mua sổ tạm trú KT3 dễ như mua rau ở trung tâm TP.Hà Nội

'Chợ' làm sổ KT3: 'Cò' giả mạo dấu đỏ hay có đường dây chạy giấy tờ?

Sổ KT3 – món hàng hời của những kẻ 'đi buôn'

Cấp sổ KT3 'thần tốc': Phó công an xã làm đúng quy trình?