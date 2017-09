Lời kể của chủ biệt thự 5 tỷ bị kẻ xấu dùng xăng đốt trong đêm

Trước đó, như Báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 1h30 ngày 26/9, ngôi biệt thự có trị giá khoảng 5 tỷ đồng, tại khối 3, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị kẻ xấu dùng xăng đốt cháy.

Sau khi phát hoả, ngọn lửa đã làm tấm cửa kính cường lực phía ngoài nổ tung và phát ra tiếng động, khiến bà Lê Thị Huệ (SN 1972), chủ nhân ngôi nhà tỉnh dậy và chạy xuống kiểm tra. Xuống đến tầng 1, bà Huệ tá hoả khi thấy ngọn lửa đang bốc cao gần 3m, cửa kính đã vỡ vụn. Ngọn lửa cũng cháy lan sang một số đồ đạc ở gần đó. Tại hiện trường, một phần của chiếc can nhựa 5 lít sặc mùi xăng đang cháy dở.

Ngôi biệt thự của gia đình bà Huệ bị kẻ xấu dùng xăng đốt.

Hơn một ngày trôi qua, vẫn chưa hết bàng hoàng, bà Huệ kể lại: “Lúc đó khoảng 1h30 ngày 26/9, đang ngủ ngon thì nghe tiếng động lạ, linh tính mách bảo nên tôi bật dậy, chạy xuống tầng 1 kiểm tra. Tôi tới nơi thì lửa đã bao trùm cửa bên hông, cao gần 3m và đang bắt đầu cháy lan vào trong. Lúc đó, hoảng quá tôi chỉ ú ớ trong họng, mà không kêu lên thành tiếng. Ít phút sau định thần lại, tôi đã hô hoán mọi người trong nhà dậy dùng bình cứu hoả, nước… để dập lửa”.

Theo bà Huệ, thời điểm ngôi biệt thị bị châm lửa đốt, bên trong có 7 thành viên gia đình bà đang chìm trong giấc ngủ. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình cùng với người dân địa phương vừa dập lửa, vừa trình báo chính quyền và cơ quan chức năng.

“Rõ ràng bọn chúng rất manh động, liều lĩnh và bất chấp pháp luật. Chúng muốn thiêu chết cả gia đình tôi chứ không phải một vụ phá hoại tài sản thông thường. Nếu tôi không xuống kiểm tra và kịp thời phát hiện thì hậu quả không biết đi tới đâu”, bà Huệ bức xúc cho hay.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy tại ngội biệt thự nhà bà Huệ.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Kim Sơn kịp thời có mặt, phối hợp với Công an huyện Quế Phong tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra.

Qua hình ảnh trích xuất từ camera được lắp phía ngoài ngôi nhà, phát hiện một người đàn ông đi xe máy bỏ một chiếc can nhựa đựng đầy xăng rồi châm lửa đốt. Sau khi thực hiện xong hành vi, người đàn ông này nhảy lên xe máy tẩu thoát.

Ngay sáng cùng ngày, công an cũng tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của gia đình để nhận dạng thủ phạm, phục vụ công tác truy bắt thủ phạm. Điều đáng nói là ngôi biệt thự của gia đình bà Huệ nằm ngay cạnh bờ tường và cổng ra vào của Công an huyện Quế Phong.