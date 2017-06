Lời kể đau lòng của 2 bé gái bị gã dượng hờ 11 lần cưỡng hiếp

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 28/6, ông Phạm Văn Tú, Trưởng Công an xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Đặng Công Bình (SN 1968), trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá để phục vụ điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Sự việc được phanh phui khi thời gian gần đây, người dân trú tại xã Nghĩa Minh xôn xao bàn tán về thông tin 2 bé gái trú tại địa phương bị đối tượng Đặng Công Bình nhiều lần xâm hại.

Trước thông tin đó, Trưởng Công an xã Nghĩa Minh đã trực tiếp xuống địa bàn để xác minh, nắm tình hình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua công tác rà soát, đơn vị xác định, hai cháu L.T.Th. và T.T.T. (cùng SN 2006), đều trú tại địa bàn có nhiều khả năng đã bị Bình xâm hại.

Sau quá trình tiếp cận, thuyết phục, vận động các cháu, ban Công an xã Nghĩa Minh và gia đình các cháu hết sức bàng hoàng trước lời kể của những đứa trẻ thơ dại, rằng chúng đã nhiều lần bị Bình cưỡng hiếp.

“Sau khi nắm thông tin, chúng tôi tiến hành tiếp cận để hỏi chuyện nhưng các cháu không chịu nói. Qua nhiều cách vận động thuyết phục, các cháu mới mạnh dạn kể lại việc mình bị Bình hiếp dâm”, ông Tú cho biết.

Ngôi nhà của đối tượng Bình và chị H. đang chung sống, nơi gã dượng hờ đã nhiều lần thực hiện hành vi thú tính cưỡng hiếp 2 cháu gái.

Cháu T.T.T, 1 trong 2 nạn nhân bị Bình xâm hại hồn nhiên kể lại, khoảng năm 2012, trong một lần bị đau mắt đỏ nên T. được Bình gọi sang nhỏ thuốc. Sau khi nhỏ thuốc xong, Bình đã đè cháu T. xuống giường sờ soạng và thực hiện hành vi thú tính, mặc cho nạn nhân van xin. Một lần sau đó, khi người lớn vắng nhà, Bình lại gọi cháu T. sang nhà mình để cưỡng hiếp. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Bình đều đe doạ cháu T. không được nói lại với ai, nếu không sẽ đánh chết.

Với vẻ mặt ngây thơ của đứa trẻ 11 tuổi, nạn nhân L.T.Th. cho biết: “Lần đầu cháu đến nhà chú Q. (con bà H, vợ hờ của đối tượng Bình – PV), 2 chú cháu lấy tai nghe nhạc rồi nằm ngủ. Ông Bình và bà H. cũng lên nằm ngủ cùng. Sau đó, anh Q. và bà H. đi làm, ông Bình đã hiếp dâm cháu".

Cũng theo ông Phạm Văn Tú, gia đình 2 nạn nhân và bà L.T.H. (người chung sống như vợ chồng với Bình) là anh em họ hàng, các nạn nhân đều gọi Bình là ông dượng.

Khi nghe hàng xóm đồn đoán việc con gái bị Bình sàm sỡ, gia đình các nạn nhân đã gọi đối tượng sang để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, Bình một mực khẳng định là chưa làm gì các cháu, chỉ trêu ghẹo cho vui.

Bị gia đình các nạn nhân tra hỏi, sáng hôm sau Bình dậy sớm thu dọn quần áo, đồ nghề và dắt xe máy ra khỏi nhà, bỏ trốn khỏi xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn.

Sau khi nhân được thông tin của ban Công an xã Nghĩa Minh, Công an huyện Nghĩa Đàn vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Từ lời khai của các bị hại, kết hợp với hồ sơ, chứng cứ thu thập được, các trinh sát đã bí mật ra Thanh Hoá bắt giữ đối tượng Đặng Công Bình, khi hắn đang lẩn trốn tại quê nhà.

Tại cơ quan điều tra, trong quá trình bị tạm giữ, bước đầu Bình khai nhận đã 9 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu L.T.Th. và 2 lần thực hiện hành vi thú tính với T.T.T.

Liên quan đên sự việc này, Trung tá Nguyễn Xuân Thái, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, kiêm Phó thủ tưởng Cơ quan CSĐT cho biết: "Hiện, Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Công Bình để phục vụ điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em".

Xuân Chinh - Tiến Thành