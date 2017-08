Lời khai của 2 nghi phạm cướp taxi vì không có tiền ăn nhậu [VIDEO]

Đội 8 thuộc phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an TP.Hà Nội) vừa bắt giữ Đinh Trọng Quân (SN 1993) và Trần Văn Giang (SN 1986), cùng trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình. Đây là 2 đối tượng gây ra vụ cướp taxi táo tợn trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội, xảy ra vào chiều tối ngày 9/8 vừa qua.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do thiếu tiền ăn tiêu nên khoảng 15h ngày 9/8/2017, Giang và Quân cùng rủ nhau đi cướp tài sản của người lái xe taxi.

Hai đối tượng Giang (trái), Quân (phải) tại cơ quan điều tra.

Theo đối tượng Trần Văn Giang khai nhận, sau khi cầm cố chiếc điện thoại VIVO màu trắng được 500.000 đồng, do không có chỗ nào để đi nên 2 đối tượng quyết định bắt xe ôm về nơi trọ của Quân tại 68 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (nơi gần với trụ sở của cơ quan công an) để ngủ.

Có thể, bọn chúng nghĩ rằng “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”, vậy nhưng ngay sáng hôm sau (10/8) khi Giang vẫn còn đang ngủ thì bị Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ba Vì bắt giữ.

Về phần Quân, thời điểm đó không có mặt tại phòng trọ bởi lẽ đang mang chiếc điện thoại Samsung đến cửa hàng điện thoại có địa chỉ tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội cầm cố được 200.000 đồng thì cũng bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, đối tượng Giang làm nghề lái xe tải, chê lương thấp, Giang bỏ việc được khoảng 6 tháng. Trong thời gian này, với bản tính lười lao động, thích hưởng thụ, Giang không tìm kiếm thêm công việc gì mà ở nhà “bám váy” bố mẹ. Đối tượng là con thứ hai trong một gia đình có 4 anh chị em. Trong thời gian bị tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản của mình, Giang nói do trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên hành vi Giang gây ra là bồng bột nhất thời.

Lời khai của Quân cơ bản trùng khớp với lời khai của Giang. Tuy nhiên, đối tượng này nói rằng, ban đầu khi Giang rủ đi cướp, Quân đã không đồng ý, nhưng sau khi nghĩ lại cảnh 2 người đều không có tiền, để trang trải trong mấy ngày Giang ở lại cùng mình trên Hà Nội, Quân đã gật đầu đồng ý.

Thời điểm xảy ra vụ án, Quân vừa mới xin vào làm phụ bếp cho một nhà hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội được khoảng 3 tháng. Do cùng quê, anh em biết nhau từ trước nên thi thoảng Quân và Giang vẫn gặp nhau.

Trong thời gian Giang nghỉ việc, đã hai lần lên phòng trọ chơi vơi Quân, mỗi lần lên, đối tượng thường ở lại chơi 3 - 4 hôm rồi về. Quân cho biết thêm, mỗi lần Giang lên chơi, Quân thường hay mang cơm từ nhà hàng về ăn, ngoài ra các chi phí sinh hoạt khác đều do Quân chi tiêu, lo liệu.

Tiếp xúc với PV báo Người Đưa Tin tại cơ quan công an, Quân trải lòng, hoàn cảnh của Quân cũng có phần éo le hơn Giang khi mà đối tượng không có bố và anh chị em. Hai mẹ con Quân rau cháo nuôi nhau, mặc dù công việc nhà nông vất vả cùng cửa hàng tạp hóa nhỏ ở quê nhưng mẹ Quân vẫn cố gắng nuôi con ăn học tới nơi tới chốn.

Quân cho biết đã tốt nghiệp trung cấp Y, nhưng do không có tiền xin việc nên đối tượng đã xin mẹ cho ra ngoài Hà Nội tìm việc làm thêm. Vậy nhưng, chưa báo hiếu được cho mẹ thì nam thanh niên này lại gây ra tội lỗi tày đình để rồi hối hận thì đã quá muộn. Tại cơ quan điều tra, khi nhắc về mẹ, Quân khóc và dằn vặt bản thân vì làm khổ mẹ. Đối tượng lí nhí, mong muốn sẽ được mẹ tha thứ cho lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Bây giờ, khi đang phải đối mặt với sự trừng phạt thích đáng của pháp luật về hành vi nguy hiểm mà mình đã gây ra, cả 2 đối tượng Giang và Quân đều tỏ ra hối hận và lo sợ, không giống với vẻ bặm trợn, côn đồ như lúc gây án. Cả 2 đều muốn gửi những lời xin lỗi cho dù là muộn mằn tới người thân của mình.

Chí Công - Thúy An