Liên quan tới sự việc bé trai T.G.K (10 tuổi, Hà Nội) bị bố đẻ là Trần Văn Nam (SN 1983) và mẹ kế tên Trinh đánh đập dã man trong suốt thời gian dài, phía Công an quận Cầu Giấy đã lấy lời khai của cả hai đối tượng trên.

Theo một cán bộ Công an quận Cầu Giấy, tại cơ quan công an, cả anh Nam và chị Trinh đều đã thừa nhận hành vi đánh con.

Lý do đánh con riêng của chồng được chị Trinh đưa ra là do cháu K. ăn vụng thịt bò nên chị đã cầm đũa vụt vào mặt cháu.

G.K bị mẹ kế và bố đẻ đánh đập dã man

Tại cơ quan công an, Trần Hoài Nam khai nhận lý do đánh con trai do cháu quá nghịch. Sau nhiều lần nhắc nhở không được, anh Nam đã đánh đập con.

Anh Nam cũng thừa nhận hành vi bắt con trai nằm úp mặt xuống đất rồi dùng roi sắt được kết bằng nhiều móc quần áo để đánh con. Ngoài ra, anh Nam còn dùng chân đạp vào người con khi K. đang đứng sát tường.

Vị cán bộ này cũng cho biết, qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, cháu K. bị rạn xương sườn. Công an quận Cầu Giấy vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nói về tình trạng sức khỏe của cháu T.G.K, bác sĩ Đồng Hà Trung - khoa Cấp cứu, bệnh viện E cho biết, cháu K. nhập viện lúc 9h ngày 6/12 trong tình trạng đau đầu, đau nhiều vùng lưng hai bên.

Hiện, cháu K. không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trên cơ thể có rất nhiều chấn thương phần mềm, cả cũ lẫn mới. Những vết thương mới đã được các bác sĩ xử lý, khâu vết thương.

"Khi nhập viện, bệnh nhân được theo dõi chấn thương sọ não, chụp CT phần não, X quang ngực và siêu âm ổ bụng. Sau các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có những chấn thương kín, có tổn thương xương sườn đến 70%. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi", BS.Đồng Hà Trung nói.

Như thông tin đã đưa, bé T.G.K. sau một thời gian dài không xuất hiện tại nhà ông bà nội vì được bố ruột và mẹ kế đưa đi biệt tăm, bất ngờ xuất hiện tại số nhà 13, ngõ 155 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) - nơi ông bà sinh sống trong bộ dạng nhếch nhác, gầy guộc, đen nhẻm vào ngày 5/12. Điều đáng nói, G.K bị rất nhiều vết đánh tới thâm tím trên cơ thể, trên mặt.

Ngay sau đó, gia đình đã báo sự việc lên công an phường Ngọc Hà. Do việc bé G.K bị đánh xảy ra trên địa bàn phường Nghĩa Đô nên công an phường Ngọc Hà đã chuyển hồ sơ về phường Nghĩa Đô.

Nguyễn Huệ