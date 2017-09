Chiều 3/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, nạn nhân chết cháy trên địa bàn là anh Nguyễn Huy C. (SN 1975), là công nhân công ty TNHH dây cáp điện Vĩnh Thịnh. Nơi tìm được thi thể của nạn nhân là bờ tường của công ty Vĩnh Thịnh.

Công an huyện Đức Hòa xác định, anh C. đã rời khỏi công ty sau khi hết ca vào chiều 1/9 để chuẩn bị nghỉ lễ 2/9.

Hiện trường tìm thấy thi thể của nạn nhân (Ảnh: Lê Đức)

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 2/9, bảo vệ của một doanh nghiệp (có trụ sở tại lô 22, đường An Hạ, khu công nghiệp Tân Đức, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) ngửi được mùi cháy khét phát ra từ lùm cỏ cạnh tường rào.

Người này đến hiện trường kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm chết, vùng cỏ cháy xung quanh vẫn còn bốc khói. Sau đó, sự việc được báo đến cơ quan công an.

Nạn nhân là công nhân của công ty TNHH dây cáp điện Vĩnh Thịnh.

Công an huyện Đức Hòa cùng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An có mặt ghi nhận sự việc, khám nghiệm tử thi, hiện trường.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, khi phát hiện tại hiện trường, người đàn ông bị cháy đen, không có giấy tờ tuỳ thân. Phía pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân nạn nhân bị chết cháy.