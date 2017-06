Lùm xùm Hồ Quỳnh Hương – Hari Won: Chiếc ghế giữa có quan trọng?

Mặc dù không có bất cứ thông tin chính thức nào liên quan đến tầm ảnh hưởng của chiếc ghế giữa và vị thế của người ngồi chiếc ghế này. Tuy nhiên, những câu chuyện bên lề việc chiếc ghế giữa vẫn khiến dư luận xôn xao.

Sự việc gần đây nhất liên quan đến chiếc ghế giữa là lùm xùm giữa Hồ Quỳnh Hương và Hari Won. Theo đó, Hồ Quỳnh Hương đã chủ động xin rút khỏi ghế nóng chương trình Bạn là ngôi sao vì trong đêm liveshow 8 nữ ca sĩ trẻ Hari Won được ban tổ chức xếp ngồi vị trí giữa. Sự việc này khiến người ta nhớ lại nghi án Tóc Tiên và Văn Mai Hương vướng nghi án bằng mặt không bằng lòng về việc ngồi chiếc ghế giữa.

Chia sẻ về nghi án chiếc ghế giữa là nguyên nhân khiến Hồ Quỳnh Hương bất ngờ rút khỏi chương trình Bạn là ngôi sao, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ cho biết, việc Hồ Quỳnh Hương không ngồi ghế giám khảo trong 2 liveshow cuối là đúng. Tuy nhiên, quyết định rút lui này không hề liên quan đến chiếc ghế giữa. Hợp đồng chấm dứt chỉ đơn giản do nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương không thể thống nhất với nhà sản xuất chương trình một số điều khoản. Hồ Quỳnh Hương không muốn bình luận về chuyện bỏ chương trình vì vị trí ngồi, bởi tâm huyết của chị với chương trình, thí sinh như thế nào thì ban tổ chức là người hiểu rõ nhất.

Theo nhạc sĩ Dương Khắc Linh, người đã nhiều lần ngồi ghế nóng cùng Hồ Quỳnh Hương thì sự việc trên chỉ là hiểu lầm chứ cũng không có gì đáng để gọi là mâu thuẫn. “Bản thân tôi không coi trọng chuyện ngồi ở đâu, ban tổ chức sắp xếp thế nào tôi sẽ ngồi thế ấy, chẳng có gì là quan trọng. Vị trí ngồi của một giám khảo không quan trọng bằng việc anh ấy mang lại điều gì cho chương trình, cho thí sinh, cho khán giả”, Dương Khắc Linh bày tỏ quan điểm.

Minh Tú - gương mặt hot của bộ ba quyền lực chương trình The Face cũng cho biết, vị trí ngồi thế nào không quan trọng, bởi điều đó không nói lên quyền lực hay tầm ảnh hưởng của một người. “Trong chương trình The Face, vị trí ngồi là do huấn luyện viên tự sắp xếp. Bởi, huấn luyện viên cần vị trí ngồi thoải mái, thuận tiện cho việc quan sát thí sinh của mình. Vị trí ngồi cũng được thống nhất dựa theo trang phục nữa. Nhìn chung, vị trí ngồi không ai can thiệp mà chỉ dựa theo yếu tố thuận lợi và mong muốn của bản thân mỗi người. Tú không quan trọng chỗ ngồi, mà chỉ để tâm vị trí đó có thuận tiện để quan sát, hỗ trợ thí sinh của mình trong các thử thách hay không. Tất cả đều chung một mục đích giúp chương trình tìm ra được Gương mặt thương hiệu xứng đáng, nên chỗ ngồi, vị trí sắp xếp không còn quá quan trọng”, Minh Tú chia sẻ.

Mặc dù có nhiều thông tin hành lang cho rằng, vị trí ngồi nói lên điều gì đó về đẳng cấp của giám khảo, gửi đi nhiều thông điệp ngầm về sức ảnh hưởng của giám khảo đó so với những người còn lại. Nhưng, thực tế, chưa ai lên tiếng khẳng định về tầm quan trọng của chiếc ghế giữa này.

Hải An