Lý Nhã Kỳ đoạt giải Người phụ nữ của năm

Tối 28/6, lễ trao giải thường niên của tạp chí Elle đã diễn ra với sự tham dự của nhiều gương mặt nổi bật trong làng giải trí. Tại thảm đỏ, dàn sao và khách mời tự tin thể hiện phong cách thời trang đầy cảm hứng, tạo nên một sân khấu thời trang thảm đỏ lộng lẫy.

Nhận đề cử Người phụ nữ của năm (Woman Of the Year 2017), Lý Nhã Kỳ xuất hiện sang trọng trong bộ váy trắng, tay dài cách điệu của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, tạo điểm nhấn là trang sức kim cương phối ngọc trai của Paolo Piovan. Trang phục ôm sát giúp cựu Đại sứ Du lịch Việt khoe vóc dáng thon thả và phong cách thanh nhã, quý phái.

Tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ được vinh danh tại hạng mục quan trọng của Elle Style Awards là Người phụ nữ của năm nhờ những cống hiến trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là những ấn tượng đã để lại tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 hồi tháng 5/2017. Woman Of the Year 2017 là hạng mục dành cho những nhân vật có sức ảnh hưởng về phong cách cũng như tài năng khi vươn mình ra quốc tế trong năm qua. Ngoài Lý Nhã Kỳ, hai cái tên cùng cạnh tranh giải Woman Of The Year là ca sĩ Mỹ Tâm và diễn viên/đạo diễn Ngô Thanh Vân.

Sau khi nhận được giải thưởng, Lý Nhã Kỹ đã gửi lời cám ơn ban tổ chức và các nhà báo đã bình chọn cho mình, cũng như chia sẻ rằng, hướng hoạt động sắp tới của mình là ra trường quốc tế với vai trò nhà sản xuất phim.

Elle Style Awards (ESA) là giải thưởng thường niên danh giá và uy tín toàn cầu của thương hiệu tạp chí thời trang lớn nhất thế giới. Sau 2 năm tổ chức thành công tại Việt Nam với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn, Elle Style Awards đã vinh danh không ít những nhân vật có nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như phong cách thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân, đồng thời là động lực thôi thúc nhiều tài năng trẻ đam mê thời trang.

Năm nay, ngoài hạng mục của Lý Nhã Kỳ, Elle Style Awards còn vinh danh Chi Pu (Nữ diễn viên phong cách), Kiều Minh Tuấn (Nam diễn viên phong cách), Suboi (Nữ ca sĩ phong cách), Sơn Tùng M-TP (Nam ca sĩ phong cách), Thuận Nguyễn (Nam người mẫu phong cách), Minh Tú (Nữ người mẫu phong cách), Kelbin Lei (Người có phong cách thời trang ảnh hưởng trên mạng xã hội)...

Lê Anh

Ảnh: Khoa Nguyễn