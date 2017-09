Mùa giải trước, Quỷ đỏ đã phải hứng chịu những khoảng thời gian bế tắc và ức chế trước khung thành đối thủ, nhưng ở mùa giải này, họ đã khắc phục được và điều đó giúp họ bay cao trên bảng xếp hạng.

Khoảnh khắc Kasper Schmeichel bay người đẩy cú sút penalty của Romelu Lukaku trong trận gặp Leicester City, chắc hẳn nhiều người hâm mộ của Man United đã nghĩ tới những trận hòa đầy bất lực của Quỷ đỏ ở mùa giải trước.

Nên nhớ, ở mùa giải vừa qua, Quỷ đỏ đã vấp ngã tới 10 lần ngay tại Old Trafford. Đội quân của Mourinho không có khả năng giải quyết những đối thủ yếu ngay trên sân nhà (điều kiện cần để vô địch EPL) và họ thường xuyên phải căng mình chiến đấu tới phút cuối cùng để xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của đối thủ.

Ở mùa giải này, có thể nhận biết rõ ràng điểm yếu của Man Utd là khả năng dứt điểm kém và cả sự thiếu may mắn. Không may mắn ở đây cũng là một điểm yếu bởi trong bóng đá, muốn chiến thắng, bạn phải có cả may mắn nữa.

Quỷ đỏ đã kết thúc mùa giải năm ngoái với tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng thấp kinh hoàng là 12,36%. Trên sân nhà, tỷ lệ này chỉ còn là 10,7%. May mắn là trong mùa giải mới, tỷ lệ này ở sân nhà tăng lên 22,22%. Còn tính tất cả các trận đã đấu là 24,39% - cao nhất giải Ngoại hạng Anh tính đến lúc này.

Chưa thể khẳng định Man Utd sẽ giành ngôi vô địch vào lúc này, bởi cả 3 đội thầy trò Mourinho gặp đến lúc này đều là những đội nằm ở nửa dưới BXH. Nhưng nhìn cái cách Pogba và các đồng đội dồn ép đối thủ và kết liễu họ trong khi không cho họ một cơ hội để tung đòn hồi mã thương để thấy Man Utd đã tiến bộ hơn mùa trước quá nhiều.

Điểm yếu bao năm nay ở vị trí tiền vệ phòng ngự đã được khắc phục bởi một Matic xuất sắc và dày dạn kinh nghiệm.

Một Man Utd thiếu cơ bắp và sức tranh chấp ở hàng tiền vệ và tiền đạo trong mắt Mourinho đã được bổ sung bằng những "gã khổng lồ" và rõ ràng họ đã giúp cho những cầu thủ nhỏ con, mỏng cơm nhưng nhanh nhẹn và kỹ thuật của Man Utd có khoảng không để bùng nổ.

Nhìn cách tỏa sáng của Mkhitaryan với 5 kiến tạo sau 3 trận để thấy được sự chuẩn xác trong việc bổ sung nhân sự của Mourinho.

Vẫn còn nhiều việc để làm nhưng đây là đội bóng cân bằng và hoàn hảo nhất của Man Utd trong nhiều năm trở lại đây. Mou đang có trong tay cả tốc độ, sức mạnh và những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu.