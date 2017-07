Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ bản đồ căn cứ bí mật của Mỹ ở Syria?

Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thông tin nhạy cảm

Theo Reuters, Mỹ đang rất lo ngại với việc Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải bản đồ vị trí của các căn cứ quân sự Mỹ tại Syria.

Theo đó, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư đăng tải bản đồ vị trí của 10 căn cứ quân sự mà quân đội Mỹ đóng quân ở Syria.

Các căn cứ này nằm rải rác ở phía bắc Syria, khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát và được Mỹ ủng hộ. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng người Kurd này là khủng bố.

Anadolu còn tiết lộ cụ thể số binh sĩ Mỹ ở một số căn cứ và cho biết cả sự hiện diện của đặc nhiệm Pháp ở hai căn cứ của Mỹ.

Theo đó, hai căn cứ của Mỹ ở Rmeilan, tỉnh Hasaka và ở Kharab Ishq gần Kobani ở tỉnh Aleppo được lập ra từ năm 2016 và đã được biết đến từ trước khi hãng tin này công bố thông tin.

Còn căn cứ ở Rmeilan có thể chứa các máy bay vận tải cỡ lớn thì căn cứ gần Kobani chỉ tiếp nhận các trực thăng quân sự.

8 căn cứ còn lại được coi là bí mật, được sử dụng cho cả hoạt động tác chiến và huấn luyện. Theo Anadolu, những căn cứ này là nơi chứa các dàn pháo, các trang thiết bị dùng cho hoạt động trinh sát, xe bọc thép.

Cả 3 căn cứ của Mỹ ở tỉnh Hasaka đều dùng để huấn luyện cho lực lượng vũ trang người Kurd, Anadolu dẫn lời giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Và sự “nổi giận” của Mỹ

Vì lý do an ninh, Mỹ lâu nay luôn xem vị trí cũng như thông tin về các căn cứ quân sự của liên minh do nước này dẫn đầu ở Syria là tuyệt mật. Cho đến hiện tại, Mỹ vẫn chưa thể xác định hãng tin Anadolu lấy thông tin từ đâu.

Tuy nhiên, ngay khi thông tin của Thổ Nhĩ Kỳ được đăng tải, phía Mỹ đã phản đối gay gắt.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pahon cho biết, "Mỹ đặc biệt lo ngại nếu các quan chức từ NATO cố ý gây nguy hiểm cho lực lượng của chúng tôi bằng cách tiết lộ thông tin nhạy cảm”.

“Việc phát tán các thông tin quân sự nhạy cảm sẽ khiến lực lượng liên minh rơi vào nhiều rủi ro không cần thiết và có khả năng làm ảnh hưởng đến các hoạt động chống IS đang diễn ra”, ông Eric Pahon cho biết.

Ông Pahon nói: "Trong khi chúng ta không thể xác minh được một cách độc lập những nguồn tin của câu chuyện này, chúng tôi rất quan ngại nếu các quan chức từ một thành viên liên minh NATO cố ý đe doạ các lực lượng của chúng ta bằng cách tiết lộ thông tin nhạy cảm".

Đại tá Joe Scrocca - phát ngôn viên của liên minh quân sự chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria – nói: “Việc đăng tải các thông tin kiểu này là vô trách nhiệm, chúng tôi đề nghị ngừng ngay việc phát tán thông tin có thể ảnh hưởng đến sự sống còn của liên quân”.

Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã bị lung lay bởi quyết định Mỹ ủng hộ và trang bị cho các chiến binh YPG người Kurd để xúc tiến việc đánh bại IS khỏi thành trì Raqqa tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là lực lượng liên kết của Đảng Lao động người Kurd (PKK), đã tiến hành cuộc nổi dậy ở phía đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ từ những năm 1980. Ankara cũng đang lo ngại việc YPG đang nỗ lực xây dựng một Nhà nước người Kurd tiếp giáp lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, quyết định của các công tố viên Mỹ khi buộc tội hàng chục nhân viên an ninh và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ sau một cuộc tấn công vào người biểu tình trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng khiến Ankara tức giận.

