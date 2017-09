Ông Vũ Văn Tiền làm chủ tịch HĐQT ABBank và Geleximco.

Tính đến hết 30/06/2017, ABBank tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, phát triển bền vững với nhiều chỉ tiêu ấn tượng so với cùng kỳ năm 2016. Tổng tài sản đạt 77.318 tỷ đồng tăng 3,9% so với đầu năm, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành 100% kế hoạch 6 tháng.

Cho vay khách hàng đạt 44.715 tỷ đồng, tăng 12,4%; tiền gửi của khách hàng đạt 53.895 tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 265,7 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 128% kế hoạch 6 tháng, tương đương 59% kế hoạch năm.

Trong đó, thu nhập từ lãi thuần đạt 1.003 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 76 tỷ đồng, tăng 67% so với 30/06/2016. Thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư tăng vượt bậc, đạt 115 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương ứng tăng 265%.

Chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Tính đến 30/06/2017, tổng chi phí hoạt động toàn hàng ở mức 646,8 tỷ đồng, tương ứng 39% kế hoạch năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ABBank đã có sự tăng trưởng về tổng tài sản, lợi nhuận ấn tượng so với cùng kỳ 2016. Với mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, ABBank đã tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải tiến quy trình, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng quan hệ đại lý, đạt tăng trưởng doanh số thanh toán quốc tế mỗi năm lên 30-40%...

Ngân hàng ABBank có vốn điều lệ 5.319 tỷ đồng, trong đó ba cổ đông lớn nhất là Maybank nắm 20% vốn, tổ chức tài chính quốc tế IFC nắm 10% vốn, CTCP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) nắm giữ 12,99% vốn.

Ông Vũ Văn Tiền làm chủ tịch HĐQT Geleximco đồng thời chủ tịch ABBank.

Bên cạnh đó, ông Vũ Văn Tiền và nhóm cổ đông liên quan là người thân của ông Tiền hiện đang nắm giữ tổng cộng gần 19,4 triệu cổ phần ABBank, tương đương tỷ lệ 3,63%.

Theo kế hoạch, ABBank đã nộp hồ sơ và sẽ niêm yết trên sàn UPCoM trong năm 2017 khi được chấp thuận và hoàn tất đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Hoa Liên