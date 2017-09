Sau khi Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bộc lộ nhiều sai phạm, NHNN đã lên tiếng khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với các giải pháp và lộ trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng.

NHNN cho biết cơ quan này đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 (Đề án 254) và Đề án Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng và Đề án Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Đề án 843).

Trong quá trình thực hiện đề án, NHNN đánh giá hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng đã góp phần vào kết quả của hoạt động ngân hàng trong thời gian qua. Nhờ đó, hệ thống các TCTD được giữ an toàn, ổn định và từng bước được cải thiện, không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước; NHNN đã hoàn thiện một bước quan trọng trong khuôn khổ pháp lý về an toàn hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái cơ cấu, xử lý nợ xấu; Quyền lợi của người gửi tiền được đảm bảo.

Việc NHNN mua 3 ngân hàng 0 đồng nhằm mục đích tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện thanh tra và kiểm tra các TCTD, nhiều rủi ro, yếu kém, vi phạm pháp luật của TCTD đã được NHNN, các cơ quan chức năng phát hiện và yêu cầu các TCTD phải thực hiện các kiến nghị và giải pháp cụ thể để khắc phục.

Tuy nhiên, NHNN nhận định hoạt động thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập về khuôn khổ pháp lý, khả năng phát hiện và cảnh báo sớm, phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro, chất lượng, số lượng, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ thanh tra, giám sát ngân hàng còn chưa theo kịp với tốc độ phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng…

NHNN cho biết cơ quan này đã đánh giá khách quan, thẳng thắn về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD sau kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém, NHNN đã báo cáo, tham mưu Thủ tướng Chính phủ trình Bộ Chính trị Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Ngày 19/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án (Đề án 1058).

Hiện nay, NHNN đã, đang và sẽ triển khai các giải pháp và lộ trình được nêu trong Đề án 1058 một cách tích cực, chủ động, trách nhiệm và đúng pháp luật.

Một giải pháp đáng chú ý được NHNN đưa ra đó là: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, pháp quy về thanh tra, giám sát ngân hàng, an toàn hoạt động ngân hàng để đảm bảo đầy đủ và đồng bộ.

Theo đó, NHNN đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD; Tham mưu Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH4 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết 42); NHNN ban hành: Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 của NHNN về việc thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 1058; Thông tư số 36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng; Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng; đồng thời đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện để ban hành các quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng; xếp hạng các tổ chức tín dụng; các quy định về tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng phù hợp, tiệm cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế…

Đặc biệt trong thời gian tới, NHNN tiếp tục tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng để hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm ngăn ngừa sở hữu chéo, lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông lớn để thao túng hoạt động của TCTD.