Do ảnh hưởng của cơn bão, TP.Vinh và một số khu vực thuộc tỉnh Nghệ An có gió rất lớn, mưa to. Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, đại lộ Lê Nin (còn gọi là đại lộ 3.2), TP.Vinh, tỉnh Nghệ An là nơi mà rất nhiều cần trục tháp “tụ tập”. Bởi xung quanh con đường này có nhiều công trình xây dựng nhà cao tầng đang triển khai thi công.

Quan sát, phần lớn các cần trục tháp đứng “đơn độc”, không có giằng néo, vậy nên rất dễ khiến cho người nhìn có cảm giác không an toàn.

Ra ngõ ở TP.Vinh là gặp cần trục tháp lơ lửng trên đầu.

Nhiều cần trục tháp còn vươn cả “tay” ra một làn đường, thậm chí là vươn sang cả 2 làn đường. Trong khi đó, phía dưới các phương tiện giao thông vẫn đi lại bình thường.

Ngày 15/9, khi lưu thông trong "siêu bão", nhiều người phải thót tim mong cho qua đoạn có cần trục tháp đứng chân.

Cần trục tháp vươn ra đại lộ Lê Nin, TP.Vinh khiến người đi đường nơm nớp lo sợ.

Chỉ một đoạn ngắn trên đại lộ Lê Nin nhưng có đến hàng chục cần trục tháp đứng chân.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Vinh thừa nhận, trên địa bàn có 23 cần trục tháp nhưng đã yêu cầu tháo dỡ 1 cái, trong đó có 19 cái có khả năng gây nguy hiểm.

Đa số các cần trụ tháp đều đã được kiểm định nhưng vẫn vi phạm về bán kính của “tay trục” vươn ra. TP.Vinh cũng đã xử phạt nhiều lần nhưng vi phạm vẫn tái diễn.

Trước bão, cơ quan chức năng tại TP.Vinh cũng đã kiểm tra, lập biên bản nhắc nhở các chủ đầu tư có biện pháp đảm bảo an toàn cho cần trục tháp. Nếu xảy ra tai nạn, chủ đầu tư và đơn vị kiểm định phải chịu trách nhiệm.

“Về lâu dài, sắp tới đối với những cần trục tháp vi phạm, đơn vị sẽ xin ý kiến UBND tỉnh Nghệ An để có biện pháp mạnh. Nếu chủ đầu tư vẫn không khắc phục thì sẽ cắt điện, cắt nước…”, ông Nguyễn Quốc Thắng cho biết.

Trọng Đức