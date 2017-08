Tới dự có Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, bộ Công an; đại diện lãnh đạo Trại giam số 5, các trại giam đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; lãnh đạo viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng chân.

Theo đó, căn cứ yêu cầu công tác và trên cơ sở đề nghị của tổng cục VIII, ngày 1/8, đơn vị đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm Thiếu tá Trần Bá Toan là Phó Giám thị Trại giam số 5 đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám thị Trại giam số 6.

Thiếu tá Trần Bá Toan cùng ban Giám thị Trại giam số 6.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng ân cần dặn dò Thiếu tá Trần Bá Toan, một mặt phải phát huy và kế thừa được truyền thống hơn 70 năm xây dựng, phát triển của đơn vị Trại giam số 6; đồng thời phải làm thế nào để ngày càng có nhiều phạm nhân cải tạo tốt, sớm hoàn lương trở về với gia đình và cộng đồng.

Thiếu tá Trần Bá Toan ghi nhận sự tin tưởng của Tổng cục, ban Giám thị các Trại giam số 5 và số 6; hứa sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức để tiếp tục xây dựng Trại giam số 6 trở thành đơn vị dẫn đầu trong công tác cải tạo, giáo dục và giúp đỡ phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng.

P.V