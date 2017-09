Nhân viên hai đài truyền hình lớn Hàn Quốc KBS và MBC đình công, đòi sa thải hai Chủ tịch

Lý do đình công được biết là do hai Chủ tịch đã dùng quyền hạn của mình chèn ép và loại bỏ những nhân viên dùng chương trình mà mình không thích. Can thiệp vào tin tức các bài báo có lợi cho cựu Tổng thống Park Geun -hye và không tăng lương trong một thời gian dài.

Nhân viên KBS cho biết, tuy họ làm ở đài quốc gia nhưng mức lương họ nhận được kém xa so với nhân viên các đài còn lại.

Tỷ lệ tán thành cuộc đình công này là 93.2%, cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử công đoàn.

Các bản tin, chương trình tạp kỹ, các phim và show thực tế đều bị ảnh hưởng ngay từ đầu tuần sau.

Trái lại các quan chức hai đài lại cho rằng, cuộc đình công này là trái pháp luật vì nó không liên quan đến các điều kiện của luật Lao động.

Các nhân viên đã thắp nến suốt đêm để nói lên nguyện vọng của họ.

Đại diện từ công đoàn đài KBS và MBC phát biểu: "Chúng tôi mong đợi một sự cải cách và phục hồi lòng tin của dư luận đối với truyền thông. Các đài truyền hình cần đưa ra những cái nhìn phản biện về những bất cập xã hội, nhưng thực tế, họ lại là những người đi đầu trong việc tạo ra những bất công sâu sắc nhất".

Việc đình công này gây ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại của hàng loạt chương trình nổi tiếng như "Happy together" (Cùng nhau hạnh phúc), "2 days 1 night" (Hai ngày một đêm),"The return of superman" (Sự trở lại của Siêu nhân)... nếu cuộc đình công không được giải quyết dẫn đến hàng loạt nhân viên rời đi.

Được biết, thông tin mới nhất liên quan là Tòa án Tối cao Seoul cũng vừa ra lệnh bắt giữ đối với ông Kim Jang Gyum, Chủ tịch đương nhiệm của đài MBC. Đây là 1 trong ba nhà đài Trung ương lớn nhất Hàn Quốc.

Ngọc Diệp