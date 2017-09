Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Quảng Bình.

Sập nhà 3 tầng hoàn toàn trong 10 phút

Sáng 3/9, ông Trần Nhựt Thái, Chủ tịch UBND phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết: Vụ sập nhà dân trên đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình xảy ra trong đêm 2/9 không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản của người dân vẫn còn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát, hiện chưa thống kê được thiệt hại.

“Bước đầu xác định, căn nhà tại địa chỉ số 41 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình với 3 tầng lầu bị sập hoàn toàn, căn nhà số 47 cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau sự cố”, ông Thái thông tin.

Theo UBND phường 2, khoảng 21h ngày 2/9, người dân kịp ra khỏi căn nhà vì phát hiện căn số 41 bị lún nứt, nguy cơ sập đổ. Khi chưa kịp đưa tài sản ra ngoài thì sự cố xảy ra. Nguyên nhân bước đầu xác định là do việc thi công công trình tại số 43-45 Tân Sơn Hòa đã gây ra sự cố.

Theo một nhân chứng, lúc đầu họ nghe tiếng gạch trên tường nhà rơi, chừng 3 phút sau thì căn nhà sập xuống, nghiêng về bên trái đè sập tiếp một căn nhà kế bên. Tiếng nhà sập như tiếng động đất, cảnh tượng rất khủng khiếp, bụi bay mù mịt khắp khu phố khiến ai cũng giật mình.

Ngoài hai căn nhà số 41 và 47, căn nhà số 49 cũng bị đè sập tường, nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng, xáo trộn. Hiện, lực lượng chức năng quận Tân Bình đang đang tiến hành khắc phục sự cố, tìm kiếm tài sản cho người dân, đồng thời mời các người liên quan làm việc để làm rõ vụ sập nhà gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng cô hồn, "bà hỏa" hoành hành một đêm thiêu rụi một nhà máy

Cũng trong sáng 3/9, một đám cháy nghi do chập điện tại kho chứa 3.000 tấn bông sợi của công ty TNHH thương mại dệt may An Nam (xã Tây An, huyện Tiền Hải, Thái Bình) vừa mới được dập tắt.

Trước đó, người dân sống quanh khu vực kể trên cho biết khoảng 19h15’ ngày 2/9, khu nhà kho trong công ty TNHH thương mại dệt may An Nam bất ngờ bốc cháy. Đám cháy càng lúc càng dữ dội, ngọn lửa bốc cao qua nóc nhà máy, khói đen phủ đặc quanh vùng.

Do khu kho rộng hơn 2.000m2, cộng với 3.000 tấn bông, 155 tấn sợi đều là vật dễ cháy nên việc dập lửa rất khó khăn. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Tai nạn đường sắt nghiêm trọng, lật toa tàu khách hoảng sợ

Cùng ngày 3/9, vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đại diện tổng công ty Đường sắt Việt Nam xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, khoảng 7h20’ ngày 3/9 đoàn tàu khách mang số hiệu SE3 do đầu máy 943 kéo, khi đến Km491+800 (khu gian Ngân Sơn – Thọ Lộc, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM (thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã va chạm với một xe máy xúc đi qua đường sắt.

Vụ tai nạn khiến tài xế lái máy xúc bị thương, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch. Toàn bộ hành khách đi trên đoàn tàu SE3 đều an toàn.

Nguyên nhân ban đầu được VNR xác định do lái xe máy xúc thiếu chú ý quan sát khi đi qua đường sắt, cố tình cho xe vượt qua lối đi tự mở đã được rào thu hẹp.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định trên báo Dân trí, điểm va chạm là lối đi tự mở đã được đơn vị rào thu hẹp từ tháng 4/2017 (có xác nhận của chính quyền địa phương) và cắm biển “Chú ý tàu hỏa”.

Đại diện tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin với báo Người Đưa Tin, đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc.

Văn Minh (tổng hợp)