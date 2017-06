Ông Dương Công Minh trở thành tân Chủ tịch Sacombank

Ngày 30/6, tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín (Sacombank) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên, định hướng hoạt động năm 2017. Theo đó, báo cáo ĐHĐCĐ đã nêu rõ, tính đến năm 2016, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt 332.023 tỷ đồng. Năm 2015 tăng 53,9% (không tính yếu tố sáp nhập, tăng 18,4%). Năm 2016 tăng 13,7%. Trong năm 2016, lợi nhuận sau thuế của Sacombank đạt 156 tỷ đồng.

Hình ảnh tại ĐHĐCĐ Sacombank

Trong đó, tổng tài sản của riêng ngân hàng là 329.187 tỷ đồng. Năm 2015 tăng 53,9% (không tính yếu tố sáp nhập tăng 18,2%, đạt 133,1% kế hoạch tài chính). Năm 2016 tăng 13,4% (đạt 116% kế hoạch tài chính).

Tổng nguồn vốn huy động hợp nhất đạt 304.942 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn riêng của ngân hàng là 302.806 tỷ đồng. Năm 2015 tăng 57,7%, năm 2016 tăng 14,4%. Trong đó huy động từ thị trường chứng khoán đến 31/12/2016 đạt 289.457 tỷ đồng. Năm 2015 tăng 59,6%, năm 2016 tăng 11,6%. Vốn điều lệ của Sacombank được ghi nhận tăng từ 12.425.115.000 đồng lên 18.852.157.160 đồng vào giấy phép hoạt động của Sacombank.

Về thực hiện chi trả cổ tức, trong năm 2015, Sacombank đã tiến hành thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông Sacombank. Trong năm 2015, Sacombank đã chi trả tổng tỷ lệ 38,75% trên vốn cổ phần. Trong đó, chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại của năm 2013 với tỷ lệ 8%. Chi trả cổ tức lợi nhuận năm 2014 với tỷ lệ 12%. Chia cổ phiếu quỹ kết hợp thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Tại đại hội, báo cáo đã xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể năm 2017, dựa trên quan điểm định hướng “Tận dụng cơ hội – Củng cố nền tảng - Ổn định và nâng cao chất lượng nhân sự”, khai thác đúng năng lực nội tại của các đơn vị trực thuộc nhằm cũng cố và phát triển hoạt động cốt lõi.

Cụ thể, trong năm 2017 lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 384.600 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016. Tổng nguồn vốn huy động đạt 356.100 tỷ đồng, tăng 17%. Trong đó, huy động từ thị trường chứng khoán là 351.400 tỷ đồng, tăng 20%. Tổng vốn dư nợ tín dụng đạt 227.000 tỷ đồng, tăng 19%. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 235.500 tỷ đồng tăng 18%.

Đồng thời, ĐHĐCĐ đã thông qua tái xác nhận chủ trương thành lập các công ty hoạt động trong các lĩnh vực giai đoạn 2017 – 2020. Cụ thể: thành lập công ty tài chính dưới hình thức công ty TNHH một thành viên trực thuộc Sacombank với chức năng hoạt động bao gồm cả nghiệp vụ thanh toán, tín dụng tiêu dùng, cho thuê tài chính, thẻ tín dụng (dự kiến vốn điều lệ 500 tỷ đồng)… Thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ dưới hình thức liên doanh với đối tác nước ngoài (dự kiến vốn điều lệ 500 tỷ đồng). Mua lại hoặc thành lập mới công ty bảo hiểm phi nhân thọ (dự kiến vốn đầu tư là 300 tỷ đồng).

ĐHĐCĐ cũng nêu ra một số hạn chế nhất định chưa thể giải quyết dứt điểm ngay được. Cụ thể như tỷ lệ TSC không sinh lời, nợ xấu cao là trọng tâm ưu tiên xử lý hàng đầu trong quá trình tái cơ cấu.

Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ cũng đưa ra một số giải pháp cụ thể như: xây dựng mô hình hoạt động hướng đến chuẩn mực quốc tế và xuyên suốt theo định hướng thống nhất về cơ cấu tổ chức, tập trung về quản lý, phân cấp về điều hành. Tăng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa nguồn vốn với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2025 là 13%. Đẩy mạnh cho vay phân tán và tăng trưởng tín dụng có chọn lọc (tăng trưởng bình quân 18% - 20%) để cũng cố nguồn thu chính…

Tại ĐHĐCD, nhiều cổ đông có ý kiến không hài lòng về việc sáp nhập ngân hàng TMCP Phương Nam vào Sacombank. Chính vì sự sáp nhập này mà lợi nhuận của Sacombank ảnh hưởng lớn. Khiến Sacombank chịu thua lỗ và đi xuống, cổ phiếu từ 30.000 đồng nay xuống còn 10.000 đồng.

Cũng tại đại hội, nhiều cổ đông có ý kiến liên quan đến ông Dương Công Minh tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT Sacombank. Ngoài số ít ý kiến phản đối, đa phần các ý kiến đều đáng giá cao sự tham gia của ông Minh. Một cổ đông có ý kiến, trước đây, khi ông Dương Công Minh điều hành Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt thì ngân hàng này hoạt động tốt. Do đó, cổ đông này chấp nhận để ông Dương Công Minh vào Sacombank.

Tại ĐHĐCD, các cổ đông đã bầu 6 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 gồm ông Dương Công Minh, Kiều Hữu Dũng, Nguyễn Miên Tuấn, Nguyễn Xuân Vũ, Phạm Văn Phong và bà Lê Thị Hoa. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT cho biết ông Kiều Hữu Dũng đạt hơn 1 tỷ phiếu bầu, tỷ lệ 66,4%, ông Dương Công Minh hơn 3 tỷ phiếu bầu, tỷ lệ 198,3%. Bà Lê Thị Hoa giành được hơn 93,5% số phiếu bầu. Ông Phạm Văn Phong, Nguyễn Miên Tuấn, Nguyễn Xuân Vũ đạt lần lượt 65,4%, 72,5%, 65,5%. Với kết quả kiểm phiếu thành viên Ban kiểm soát, bà Nguyễn Thị Thanh Mai đạt 82,9%, ông Trần Minh Triết 125,7%, ông Lê Văn tòng 82,5%, ông Hà Tôn Trung Hạnh 83%. Với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo, ông Dương Công Minh, Thành viên HĐQT đã trở thành tân Chủ tịch Sacombank thay ông Kiều Hữu Dũng.

Tân chủ tịch Sacombank Dương Công Minh

Ông Minh sinh năm 1960 tại Bắc Ninh, là Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện tại, ông Minh là Chủ tịch Công ty cổ phần Him Lam có vốn điều lệ 6.500 tỷ đồng, trong đó ông sở hữu 99% cổ phần. Ngoài Him Lam, hiện ông Minh còn làm Chủ tịch HĐQT của 3 công ty khác là Dụng cụ thể thao Bảo Long; Phát triển Xín Mần, Chứng khoán Liên Việt. Trước khi tham gia HĐQT Sacombank, ông Dương Công Minh từng là Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank trong nhiều năm. Mới đây ông đã thoái toàn bộ gần 15% vốn cổ phần của Him Lam tại nhà băng này. Những năm 1984-1993, ông Dương Công Minh là sỹ quan công ty xuất nhập khẩu thuộc Bộ Quốc phòng. Giai đoạn 1994-1997, ông là Giám đốc xí nghiệp xây dựng - Công ty Thanh Bình cũng thuộc Bộ Quốc phòng.

Sau đại hội, ông Dương Công Minh chia sẻ với báo chí, việc tái cơ cấu Sacombank là một quá trình dài. “Đề án xác định 10 năm nhưng HĐQT sẽ cố gắng trong 5 năm, thậm chí 3 năm sẽ xong luôn. Các việc được ưu tiên trước hết là tập trung xử lý nợ xấu. Tôi nhấn mạnh nợ ở đây chủ yếu là bất động sản nên không sợ mất vốn. Tiếp đó là cơ cấu lại nhân sự phù hợp, đẩy mạnh kinh doanh. Tôi tin Sacombank sẽ sớm lấy lại vị thế của mình” - ông Minh cho hay.

Huê Trần