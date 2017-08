Tối 20/8, lãnh đạo TP.HCM cắt băng khai trương tuyến phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP.HCM). Hàng nghìn người từ sớm đã đổ về tham quan, vui chơi.

Hình ảnh đẹp trong lễ khai trương phố đi bộ Bùi Viện.

Đông đảo du khách có mặt từ rất sớm để được xem các tiết mục biểu diễn nghệ thuật. Hai đầu đường Bùi Viện được rào chắn cấm phương tiện lưu thông theo quy định từ 19h đến 2h sáng hôm sau các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.

Cả gia đình cùng nhau đến phố đi bộ.

Các du khách khi đến phố đi bộ đều được hưởng "four free" (4 miễn phí) gồm: Nhà vệ sinh, Wi-fi, cung cấp thông tin, hỗ trợ du khách miễn phí và "nụ cười miễn phí".

Đông đảo người dân đến tham quan phố đi bộ Bùi Viện ngày khai trương.

Thời gian càng về khuya, lượng người đổ về càng đông hơn.

Lễ ra mắt phố đi bộ Bùi Viện được UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và UBND quận 1 phối hợp với sở Du lịch TP.HCM tổ chức.

Đến dự buổi lễ có ông Trần Vĩnh Tuyến-Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc sở Du lịch TP.HCM, ông Huỳnh Thanh Hải-Chủ tịch HĐND quận 1 cùng các lãnh đạo sở-ban-ngành của phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và TP.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc sở Du Lịch TP.HCM phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc sở Du Lịch TP.HCM cho biết, việc ra mắt phố đi bộ Bùi Viện nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại TP, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách tại thành phố; đồng thời tạo thêm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm cho du khách và người dân, góp phần quảng bá, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, giàu truyền thống văn hóa, dân tộc.

Các đại biểu tham dự phần cắt băng ra mắt phố đi bộ Bùi Viện.

“Trải nghiệm thành phố về đêm là nhu cầu có thật của khách du lịch và nhiệm vụ của chính quyền là phải tổ chức để hoạt động ngày càng văn minh, sạch đẹp và an toàn hơn”, ông Trần Vĩnh Tuyến-Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.

Cũng theo ông Tuyến, Công an phường Phạm Ngũ Lão và Công an quận 1 đã có kế hoạch cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực: "Chúng tôi chắc chắn tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều so với trước khi triển khai phố đi bộ”.

Phố đi bộ Bùi Viện hoạt động từ 19h đến 2h sáng hôm sau các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, âm nhạc dân tộc và đương đại, phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần và giao lưu tương tác với bạn bè quốc tế.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, ban tổ chức phố đi bộ Bùi Viện thông báo cấm phương tiện lưu thông vào khu vực tuyến đường Bùi Viện (đoạn từ đường Đề Thám đến Đỗ Quang Đẩu).

Du khách có thể gửi xe tại trung tâm thương mại Sense Market (số 4 Phạm Ngũ Lão) và các bãi xe của lực lượng TNXP quanh khu vực phố đi bộ.

Để đảm bảo việc lưu thông cho người đi bộ và du khách, các cơ sở kinh doanh tại đây chỉ được phép bày bán trên toàn bộ phần vỉa hè, không được tràn xuống lòng đường. Đặc biệt, các ngành hàng được quy hoạch rõ ràng, đa dạng, cơ sở kinh doanh phong phú...

Ban tổ chức sẽ nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch trong các tuyến hẻm và triển khai một số sự kiện lễ hội có tính đặc trưng cho tuyến phố đi bộ, gắn liền với điều kiện thực tế của khu phố.