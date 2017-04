Phó TBT báo ĐS&PL nhận giấy khen vì phong trào bảo vệ ANTQ

Phó Tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật Lê Tuấn Dũng vinh dự nhận giấy khen của Công an TP.Hà Nội. (Ảnh: Thành Long)

Sáng 17/4, tại trụ sở tòa soạn báo Đời sống và Pháp luật, Thượng tá Nguyễn Minh Tươi, Phó Trưởng phòng PA83 – thừa uỷ quyền Giám đốc Công an TP. Hà Nội - đọc quyết định và trao giấy khen cho Nhà báo Lê Tuấn Dũng, Phó Tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật (cơ quan Trung ương của Hội Luật gia Việt Nam).

Tham dự buổi trao thưởng có ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Trần Đức Long, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hội Luật gia Việt Nam. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo, cán bộ báo Đời sống và Pháp luật.

Thừa ủy quyền Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Thượng tá Nguyễn Minh Tươi đánh giá cao tinh thần, nghiệp vụ của Nhà báo Lê Tuấn Dũng đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016.

Thượng tá Nguyễn Minh Tươi đánh giá cao tinh thần, nghiệp vụ của cán bộ báo Đời sống và Pháp luật. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội và lãnh đạo phòng PA83 đã quan tâm tới công tác của Hội Luật gia Việt Nam và báo Đời sống và Pháp luật trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác bảo vệ ANTQ.

Ông Nguyễn Văn Quyền cũng nhấn mạnh: “Hội Luật gia Việt Nam, báo Đời sống và Pháp luật sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP.Hà Nội trong công tác bảo vệ ANTQ để góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, phục vụ có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”.

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Long)

Thay mặt Lãnh đạo, Ban biên tập báo Đời sống và Pháp luật, Nhà báo Lê Tuấn Dũng, Phó Tổng biên tập gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội và lãnh đạo phòng PA83 đã quan tâm, động viên kịp thời các cán bộ báo Đời sống và Pháp luật trong công tác tuyên truyền bảo vệ ANTQ.

Nhà báo Lê Tuấn Dũng mong rằng, trong thời gian tới, báo Đời sống và Pháp luật cùng Công an TP.Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt trong công tác bảo vệ ANTQ. Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, ngày 11/4/2017, Ban biên tập báo Người Đưa Tin và cá nhân phóng viên Nguyễn Thị Hường cũng đã được Giám đốc Công an TP.Hà Nội trao tặng giấy khen vì đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong quá trình kết hợp điều tra, tuyên truyền trong vụ cháy tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội xảy ra vào lúc 13h45 ngày 1/11/2016.

Vũ Phương - Thành Long