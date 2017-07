Phó Thủ tướng: ‘Cân nhắc điều chỉnh giá điện ở mức thấp nhất’

Ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá đã ký công văn 496/TB-BCĐĐHG thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ-Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 1/7/2017.

Cụ thể, về điều hành giá điện, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương hoàn thiện lại phương án điều chỉnh giá điện tính đến tác động tới lạm phát và tăng trưởng kinh tế, đề xuất kịch bản điều hành giá điện trong năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

“Căn cứ vào diễn biến của nền kinh tế đến hết quý III năm 2017 để tính toán các phương án điều chỉnh giá điện, trường hợp cần thiết phải tăng giá điện cần cân nhắc điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể đồng thời kết hợp đồng bộ với các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng khác để bù đắp cho mức giảm tốc độ tăng GDP tương ứng” – Phó Thủ tướng yêu cầu.

EVN được quyền điều chỉnh giá điện tăng - giảm từ 3-5%

Về giá than, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục kiểm tra, rà soát, chủ trì hiệp thương giá than cho sản xuất điện nếu các bên không thỏa thuận được mức giá than bán cho sản xuất điện khi hết thời gian thực hiện mức giá tạm thời (ngày 31 tháng 8 năm 2017) tại Quyết định số 699/QĐ-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng được giao chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục điều hành giá xăng dầu theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ, có tính toán mức độ tác động đến lạm phát kết hợp sử dụng quỹ bình ổn giá với liều lượng phù hợp.

Thông báo cũng nêu rõ phương án điều hành giá cụ thể đối với một số mặt hàng khác như: Giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; Giá dịch vụ đào tạo; Giá dịch vụ hàng không; Giá dịch vụ tại cảng biển; Giá dịch vụ sử dụng đường bộ BOT; Giá thuốc chữa bệnh cho người; Giá mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Hiểu Minh