Ra mắt Fast and Furious 8: Vin Diesel tưởng nhớ tài tử Paul Walker

Tại lễ họp báo ra mắt tập phim The Fate of the Furious (tên gọi chính thức của phần 8 siêu phẩm Fast & Furious) ở New York, ngôi sao Vin Diesel đã dành phần lớn thời gian của buổi lễ để tưởng nhớ đến nam tài tử Paul Walker. Năm 2013, Paul Walker đã bất ngờ qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc. Tại thời điểm đó, anh đang quay dở tác phẩm Fast & Furious 7.

Nhà sản xuất, ngôi sau Vin Diesel và diễn viên quá cố Paul Walker (Ảnh: Usmagazine).

“Không có một giây phút nào khi thực hiện bộ phim mà chúng tôi thôi nhớ về người anh em Pablo. Tôi cứ trăn trở mãi về việc, làm thế nào để mang anh ấy vào phim, phải làm điều gì đó để khiến anh ấy tự hào. Sự thành công của bộ phim lần này chính là nỗ lực hơn 10 năm qua Pablo. Với Fast & Furious 8, tôi hy vọng anh tự hào về những gì chúng tôi đã làm”, Vin Diesel nghẹn ngào chia sẻ.

Nam diễn viên Ludacris cũng phát biểu đầy xúc động khi tưởng nhớ đến người đồng nghiệp xấu số: “Chúng tôi muốn dành tác phẩm mới này để nhớ về Paul và đây sẽ là tác phẩm hay nhất từng được thực hiện”.

Vin Diesel và Paul Walker trong phần 5 của Fast & Furious (Ảnh: Usmagazine).

Paul Walker là một trong những ngôi sao hàng đầu của Hollywood. Anh đến với làng giải trí từ khi còn là một đứa trẻ, qua các clip quảng cáo trên truyền hình. Bước vào độ tuổi thiếu niên, Paul Walker được mời góp mặt trong các chương trình như Highway to Heaven, Charles in Charge,... Cuối thập niên 1990, Paul Walker được đánh giá là ngôi sao triển vọng khi góp mặt trong nhiều bộ phim được đầu tư như Meet the Deedles, Varsity Blues,... Năm 2001, Paul Walker đảm nhận vai chính trong bộ phim The Fast and the Furious.

The Fate of the Furious dự kiến ra rạp từ ngày 14/4.

Phương Anh