TP.HCM: Bắt đối tượng đánh chết người khi bị yêu cầu trả tiền hát

Sáng 17/4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn C. (SN 1991, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 14/4, C. ngồi nhậu cùng Phạm Đăng Sơn (SN 1978, ngụ huyện Củ Chi) tại đám giỗ trên địa bàn. Đến khoảng 15h cùng ngày, Sơn rủ C. đi hát tại quán karaoke ở ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Sau khi tàn cuộc, Sơn yêu cầu C. phải trả tiền nhưng C. cho rằng gã được mời rủ đi chung, lại nhỏ tuổi nhất trong nhóm bạn của Sơn. Vì thế, C. không đồng ý chi trả toàn bộ chi phí của chầu hát karaoke.

Thấy C. nói chuyện vô lý, không chịu nghe lời, Sơn tỏ ra bực tức, gây sự chửi bới. Sau đó, hai bên bắt đầu cự cãi đánh nhau. Trong lúc xô xát, C. đã đánh Sơn bất tỉnh.

Sau sự việc, C. cùng người dân nhanh chóng đưa Sơn đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng, nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Lúc này, Công an huyện Củ Chi cùng các đội nghiệp vụ đã xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng. Sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, C. cũng đã đến trụ sở công an trình diện.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Dương Hạnh