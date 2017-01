Samsung chọn thời điểm nào để công bố kết quả điều tra Note 7?

Galaxy Note 7.

Hơn 2 tuần trước, đã có tin Samsung đã có kết luận về nguyên nhân gây cháy nổ trên Galaxy Note 7. Samsung ban đầu đổ tại vấn đề do pin lỗi, nhưng khi đã khắc phục lỗi bằng pin mới, các model được thay thế vẫn tiếp tục phát nổ và Galaxy Note 7 đã bị rút khỏi thị trường sau 2 đợt thu hồi.

Trong một nỗ lực quyết tâm tìm ra nguyên nhân thực sự đứng đằng sau các vụ cháy nổ, Samsung đã mở một cuộc điều tra nội bộ. Theo nhật báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo, đến nay điều tra đã hoàn tất, Samsung sẽ công bố kết quả vào giữa tháng này và cuối cùng mọi người sẽ biết điều gì đã xảy ra với Note 7 và hy vọng sẽ kết thúc tất cả mọi thứ xui xẻo tại đây.

Theo những nguồn thạo tin, Samsung sẽ công bố nguyên nhân gồm các yếu tố kết hợp đã gây nên các vụ cháy nổ. Bằng cách công bố thông tin này cho cộng đồng, nhà sản xuất hy vọng sẽ xua tan được đám mây u ám treo lơ lửng trên đầu cái tên Samsung kể từ khi sự cố bắt đầu xảy vào tháng 9 vừa qua. Các báo cáo gần đây cho biết, chỉ một số nhân vật hàng đầu của công ty được tiết lộ kết quả điều tra.

Một cách khác để Samsung lấy lại sự ủng hộ của cộng đồng cho mình là ra mắt sản phẩm “bom tấn” mới, Galaxy S8. Để chắc chắn không có vấn đề gì với “bom tấn” mới, Samsung gần đây đã đẩy ngày ra mắt thiết bị từ 26/2 tại Hội nghị di động thế giới (MWC) ở Barcelona, lui về tháng 4 tại New York. Có thể sẽ có một phiên bản tiêu chuẩn 5,2 inch và một model 6 inch có tên gọi Galaxy S8 Plus. Galaxy S8 Plus có thể thay thế cho Galaxy Note 8 bình thường sẽ ra mắt vào tháng 9/2017. Bằng cách này, Samsung sẽ có một phablet cao cấp màn hình lớn trong năm 2017 mà không sử dụng tên Galaxy Note.

Phong Lan theo Phonearena