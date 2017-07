Samsung Galaxy J7 bất ngờ phát nổ trên tay bé gái 4 tuổi

Nguồn tin từ PhoneArena cho biết, bé gái 4 tuổi người Pakistan đang chơi game "MyTalking Tom" trên Samsung Galaxy J7 phiên bản 2016. Bất ngờ chiếc điện thoại này trở nên quá nhiệt và phát nổ, nhưng may mắn là không có ai bị thương.

Đây thực sự là một tin khiến Samsung đau đầu, nhất là khi hãng chuẩn bị ra mắt phiên bản tân trang của Galaxy Note 7 với cái tên Galaxy Note 7 Fan Edition (FE).

Thông tin từ một nhà mạng xứ kim chi cho biết, nhiều khả năng Note 7 FE sẽ được bán ra vào 7/7 tại thị trường Hàn Quốc.

Galaxy Note 7 (FE) được Samsung cam kết là sẽ không có hiện tượng cháy nổ như người anh "đoản mệnh", khi máy sử dụng thỏi pin dung lượng thấp hơn và có kích thước nhỏ hơn (3.200mAh so với 3.500mAh của Note 7 gốc).

Mẹ của bé gái 4 tuổi - Naureen Ahsan - cho biết cô không rõ lí do vì sao điện thoại trên tay con gái mình lại phát nổ. "Nhiều khả năng là máy quá nóng khi chơi game. Gia đình tôi không thể cho phía Samsung xem bức ảnh này. Rất may là chồng và con gái tôi an toàn, nhưng chắc chắn là chúng tôi còn ám ảnh thời gian dài sau vụ nổ này".

Ahsan sau đó cũng không quên cảnh báo các bậc phụ huynh khác hãy giữ con cái tránh xa điện thoại.

Đức Trọng