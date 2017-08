Siêu dự án 2 tỷ USD Happyland "ôm" nợ nghìn tỷ

Dự án khu phức hợp giải trí Happyland rộng 688ha được chủ đầu tư là CTCP đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An (thuộc CTCP Tập đoàn Khang Thông) khởi công xây dựng tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An từ năm 2011 và dự kiến năm 2014 sẽ đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, đến thời điểm này khu vui chơi giải trí Happyland vẫn đang đóng cửa im lìm với rất nhiều những hạng mục mãi vẫn chỉ nằm trên bản thiết kế.

Trường đua tiêu chuẩn quốc tế tại Happyland.

Trong quy hoạch tổng thể dự án, tập đoàn Khang Thông cho biết sẽ đầu tư khoảng 600 triệu USD để xây dựng công viên chủ đề rộng 100ha. Các hạng mục còn lại chủ yếu kêu gọi các đối tác lớn trong và ngoài nước đầu tư.

Liên quan đến dự án này, theo thông tin mới nhất từ cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, công ty Phúc An đang “ôm” khoản nợ khoảng 1.800 tỷ đồng có hạn phải trả đến ngày 30/8.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An cũng đang tiến hành các thủ tục kê biên tài sản tại dự án Happyland gồm toàn bộ tài sản sẽ hình thành trong tương lai của hơn 86,4ha đất trong khu công nghiệp tại xã Thạnh Đức và quyền sử dụng đất, nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất tổng cộng hơn 74 ha. Nếu công ty Phúc An không thể trả hết nợ trong thời hạn nói trên, Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An sẽ tiến hành kê biên tài sản thi hành án.

Ngoài ra, theo xác minh của Cục thi hành án tỉnh Long An, công ty Phú An hiện nay không còn số dư trong tài khoản. Thậm chí chủ dự án còn đang nợ lương công nhân và tiền thu hồi đất của dân(do sót thửa, sót diện tích) chưa đền bù xong.