Sun Group tặng SH 125i cho cư dân Sun Grand City Ancora Residence

Theo đó, 10 khách hàng đầu tiên hoàn thành thủ tục ký Hợp đồng mua bán căn hộ Sun Grand City Ancora Residence từ ngày 1/7 – 21/8/2017 nhận ngay “quà tân gia” là xe Honda SH 125i. Ngoài ra, khách hàng còn nhận cơ hội bốc thăm hàng loạt giải thưởng may mắn có giá trị tại sự kiện tri ân, dự kiến được tổ chức vào ngày 24/09.

Song song với chương trình tri ân được tổ chức quy mô, chủ đầu tư tiếp tục triển khai chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi vượt trội. Cụ thể, khách hàng khi mua căn hộ thứ hai trở lên hoặc người thân mua căn hộ sẽ nhận ưu đãi chiết khấu 1% cho căn hộ 02 phòng ngủ, và 1,5% cho căn hộ 03 phòng ngủ trở lên.

Là dự án thứ hai trong chuỗi thương hiệu căn hộ cao cấp Sun Grand City do Tập đoàn Sun Group đầu tư, Sun Grand City Ancora Residence hội tụ những ưu điểm vượt trội để trở thành tổ ấm an cư lý tưởng cho mọi gia đình tại trung tâm thủ đô. Ngoài vị trí đắc địa gần Hồ Gươm, hệ thống thiết bị nội thất Ancora Residence ứng dụng những công nghệ hàng đầu hiện nay, hứa hẹn mang tới cho cư dân bầu không khí luôn trong lành và một cuộc sống khỏe mạnh: Hệ thống lọc nước tiêu chuẩn quốc tế cung cấp nước uống tinh khiết ngay tại vòi. Cửa kính căn hộ với công nghệ Low-E cách nhiệt, lọc sáng giúp giảm hiệu ứng cực tím và mang ánh sáng ngập tràn khắp không gian.

Đáng chú ý, hệ thống cảnh báo an ninh tối tân 24/7, hệ thống quản lý điều hành bãi đỗ xe thông minh, hiện đại, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, phòng tập gym, trung tâm thương mại & cửa hàng tiện ích…, tất cả mang tới cho cư dân Sun Grand City Ancora Residence một không gian sống đẳng cấp, khác biệt.

Chủ đầu tư cho biết, tiêu chuẩn bàn giao căn hộ đã bao gồm vật dụng hoàn thiện cao cấp như bếp từ Häfele, tủ bếp gỗ công nghiệp châu Âu, bệ sứ vệ sinh và hệ thống sen vòi Kohler. Đặc biệt, căn hộ được trang bị hệ thống khóa điện từ Häfele hiện đại, cùng với đội ngũ an ninh an ninh vòng ngoài khu căn hộ, giúp gia chủ an tâm về sự riêng tư.

Ngay khi dự án hoàn thiện, đại diện chủ đầu tư - Tâp đoàn Sun Group sẽ tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống trường liên cấp quốc tế đúng theo quy hoạch được công bố, đảm bảo các mầm non tương lai của Ancora Residence được hưởng thụ chất lượng giáo dục chuẩn quốc tế ngay trong khu dân cư. Đây cũng là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết của Sun Group tới khách hàng về một không gian sống tiện nghi, văn minh từ những ngày đầu triển khai dự án.

Tập đoàn Sun Group tiếp tục triển khai chính sách ưu đãi hấp dẫn trong chương trình ‘Vi vu SH cùng Ancora’: Tặng 10 xe Honda SH 125i cho khách hàng đầu tiên mua căn hộ từ ngày 1/7 – 21/8/2017;

Ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng cho khoản vay mua tới 65% giá trị căn hộ;

Miễn phí 2 năm gói quản lý căn hộ cao cấp;

Khách hàng khi mua căn hộ thứ 2 trở lên hoặc người thân mua căn hộ sẽ nhận ưu đãi chiết khấu 1% cho căn hộ 02 phòng ngủ, và 1,5% cho căn hộ 03 phòng ngủ trở lên.

Chủ nhân của các căn hộ được trở thành thành viên của SOL Club - Câu lạc bộ nhà đầu tư Sun Group và hưởng những đặc quyền ưu đãi hấp dẫn tại hệ thống vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế Sun World, các khu du lịch nghỉ dưỡng siêu sang do Sun Group đầu tư tại Việt Nam như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, InterContinental Da Nang Sun Peninsula Resort, Premier Village Phu Quoc Resort, Premier Village Danang Resort… Liên hệ hotline 0941.11.89.89 & hệ thống đại lý: Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Titan Công ty CP Bất động sản Thế kỷ Công ty TNHH Dịch vụ & Đầu tư TNB Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bất động sản Nhật Trường Phát Công ty CP HomeSmart Quốc tế

Thanh Thư