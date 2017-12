Bảo mẫu đóng cửa hành hạ trẻ nên khó kiểm soát Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết: "Với điểm giữ trẻ Mầm Xanh, phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 đã kết hợp với phường xuống kiểm tra 2 lần. Tuy nhiên, vẫn không phát hiện ra bất kỳ những hành vi nào gọi là bạo hành, gây ảnh hưởng đến trẻ. Bởi, khi những bảo mẫu này thực hiện hành vi hành hạ các cháu, họ thường đóng cửa lại khiến cho việc phát hiện sai phạm gặp nhiều khó khăn. Sự việc xảy ra vô cùng đau lòng. Nguyên nhân một phần do cơ quan quản lý chưa sát sao, phần do những con người được gọi là bảo mẫu, là cô giáo lại không có nhân tính, không có đạo đức nghề nghiệp nên mới đối xử với trẻ như vậy. Để có thể kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục chặt chẽ hơn, trước đây, chúng tôi có nghĩ đến phương án lắp đặt camera để theo dõi, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện được. Vì thế, trong thời gian tới, phía Sở cũng sẽ kết hợp với địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ, sâu sát hơn các trường mầm non, nhất là mầm non tư thục".