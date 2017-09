Tài xế Nguyễn Nhật (SN 1991), trú tỉnh Nghệ An đã làm lái xe được 3 năm tại hãng taxi Mai Linh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh Nhật gặp trường hợp một sản phụ sinh con trên xe của mình.

“Trưa 23/9, tôi nhận được điện thoại của tổng đài đến nhà anh Hoàng Đình Thông, trú tại xóm 12, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Khi đến nơi, tôi nghe vợ anh Thông đang kêu đau và khóc rất to. Khi nhìn vào thấy chị vợ bụng to thì tôi mới biết anh Thông đưa vợ đi sinh", tài xế Nhật nhớ lại.

Tài xế Nhật cho biết đây là lần đầu tiên chứng kiến sự việc chồng đỡ đẻ cho vợ.

Lúc này, vợ anh Thông đã vỡ ối, nên tài xế Nhật giúp người chồng đỡ vợ lên xe. Biết tình thế nguy cấp nên tài xế Nhật lập tức đến bệnh viện gần nhất.

Anh Nhật kể, đúng lúc này, chị vợ hét lên “ra rồi! ra rồi” khiến anh Thông không biết làm cách nào, chỉ đành dùng tay đỡ đầu cháu bé và động viên vợ cố lên.

“Xe chạy đến bệnh viện thì cháu bé cũng ra gần xong, tôi quay lại thấy mồ hôi anh Thông úa ra như tắm, nên lập tức dừng xe chạy vào gọi bác sĩ. Lúc cùng các bác sĩ chạy ra thì cháu bé khóc váng lên. Cảm xúc thật khó tả”, giọng tài xế Nhật run run.

Sự việc đã thu hút rất đông người theo dõi.

Anh Nhật cho biết thêm, anh chưa lập gia đình, vì vậy lần đầu tiên thấy một người phụ nữ sinh, lại ngay trên xe mình thì rất ngỡ ngàng, may mắn là “mẹ tròn con vuông”.

“Thật khâm phục anh Thông, trong tình huống đó vẫn bình tĩnh đỡ đẻ cho vợ, nếu gặp phải tôi thì chắc người cứng đờ không làm gì được. Giờ nghĩ lại vẫn còn run”, tài xế Nhật cho biết.

Sau khi kẹp rốn, em bé được các bác sĩ đưa lên phòng sinh để sưởi ấm, tiêm phòng, vệ sinh… còn mẹ bé cũng được sơ cấp cứu. Qua kiểm tra, đây là bé gái, có cân nặng 3,2kg.

Vẫn chưa hết run, anh Hoàng Đình Thông, trú tại xóm 12, xã Nghi Phú cho biết, nhà chỉ cách bệnh viện chưa đầy 1km.

Gia đình anh Thông đón thêm "nàng công chúa".

“Do chưa đến ngày dự sinh nên vợ tôi vẫn đi làm đến trưa mới về. Sau đó, vợ bắt đầu kêu đau, tôi vẫn nghĩ còn lâu mới đẻ nên động viên vợ ăn cơm, chiều đến viện khám. Do vợ đau quá nên tôi gọi xe taxi, không ngờ rằng sinh luôn trên xe. Rất may là 2 mẹ con đều an toàn”, anh Thông cho hay.

Người bố này cho biết thêm, đây là con thứ 3 của vợ chồng anh chị, được đặt tên là Hoàng Gia Nhi. Những lần sinh trước, vợ anh sinh khó và chuyển dạ rất lâu mới đẻ.

Do vội vàng nên anh Thông không đưa quần áo cho vợ, vì vậy đã nhờ các bác sĩ chăm sóc để về lấy đồ đạc và hoàn tất các thủ tục, giấy tờ. Dự kiến tối 24/9, cả 2 mẹ con sẽ được gia đình đón về nhà chăm sóc.