Tạm giam tài công vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông

Hiện trường chiếc tàu bị chìm tàu tại lễ Nghinh Ông vào sáng 6/4 khiến 3 người chết, nhiều người nhập viện cấp cứu.

Trưa ngày 10/4, Đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu xác nhận, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Doãn Thanh Nam (SN 1982, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Thông tin từ cơ quan công an, theo quy định, Nam chỉ được phép lái phương tiện hạng 5 nhưng tài công này lại điều khiển phương tiện hạng 4 dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gây chìm tàu khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Việt Khái, Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) cũng cho biết, hiện ngành chức năng đang phối hợp vận động gia đình nạn nhân L.T.M.D. (19 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào) sớm khám nghiệm tử thi và sau đó sẽ bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

“Nạn nhân D. là người mất tích trong vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Thi thể của nữ nạn nhân này được ngư dân phát hiện trôi dạt ven biển ở khu vực thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau”, ông Khái nói.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, khoảng sáng 6/4, chiếc tàu mang biển số BL - 93.322 của Nguyễn Thị Nới do công Doãn Thanh Nam điều khiển chở theo 41 người tham gia lễ hội Nghinh Ông.

Không may, khi vừa ra khỏi cửa biển Gành Hào (huyện Đông Hải) khoảng 2km, chiếc tàu bất ngờ bị chìm.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Thanh Lâm - Nguyễn Linh