Tập đoàn Novaland nhận chuyển nhượng phần vốn góp gần 1.939 tỷ đồng

Novaland_đơn vị phát triển BĐS uy tín tại Việt Nam.

HĐQT của Tập đoàn Novaland đã định hướng tiếp tục tăng thêm quỹ đất, trong đó có dự án phức hợp The Sunrise Bay có quy mô 181ha tại thành phố Đà Nẵng. Tập đoàn đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để dần sở hữu dự án này.

Công ty Gia Đức đang sở hữu vốn góp tương đương với 19% trong dự án The Sunrise Bay (tên pháp lý là Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước). Mục tiêu của việc mua vốn góp Công ty Gia Đức là tiền đề để Tập đoàn Novaland tiến đến chính thức sở hữu toàn bộ dự án The Sunrise Bay, góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn trong những năm tiếp theo.

Công ty TNHH The Sunrise Bay (tiền thân là Công ty TNHH DAEWON CANTAVIL), hiện là Chủ Đầu tư dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước tại địa điểm phường Thuận Phước, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sunrise City - Công trình ghi dấu ấn của Novaland.

Tập đoàn Novaland trước đây là đơn vị liên kết với Chủ Đầu tư để phát triển dự án The Sunrise Bay. Với đầy đủ năng lực tài chính và uy tín trong lĩnh vực phát triển bất động sản, Novaland đã và đang tham gia trực tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, quản lý toàn bộ việc xây dựng, phát triển và vận hành dự án The Sunrise Bay, bao gồm nhưng không giới hạn từ khâu hoạch định đầu tư, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xây dựng Dự án, quản lý chất lượng thi công công trình của các nhà thầu cho đến giai đoạn hoàn tất Dự án. Được phát triển giống mô hình của Marina Bay Sands (Singapore) với các đối tác thiết kế hàng đầu thế giới là Kiến trúc sư lừng danh Moshe Safdie và công ty thiết kế Aedas, The Sunrise Bay sẽ là một tổ hợp khu đô thị - nghỉ dưỡng, giải trí và thương mại đẳng cấp quốc tế trong tương lai. Khi đi vào hoạt động, The Sunrise Bay sẽ là dự án biểu trưng của thành phố Đà Nẵng, góp phần vào việc phát triển du lịch và nâng vị thế của thành phố lên tầm cao mới trong khu vực và trên thế giới.

