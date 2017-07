Tập đoàn tai tiếng Mường Thanh nâng vốn điều lệ lên gấp 11 lần

Tập đoàn Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản đã tăng vốn điều lệ lên gấp 11 lần



Theo nguồn tin của PV, Công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh (Tập đoàn Mường Thanh) do bà Lê Thị Hoàng Yến (con gái ông Lê Thanh Thản) làm đại diện pháp luật và cũng là Tổng giám đốc đã nâng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 2.200 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập của doanh nghiệp này gồm: Ông Lê Thanh Thản góp 1.540 tỷ đồng tương ứng 70% vốn điều lệ; bà Lê Thị Hoàng Yến góp 440 tỷ đồng tương ứng 20% vốn điều lệ và ông Đỗ Trung Kiên góp 220 tỷ đồng tương ứng 10% vốn điều lệ.

Tập đoàn Mường Thanh là cái tên không hề xa lạ trên khắp Việt Nam với chuỗi 47 khách sạn từ 3-5 sao nằm ở 30 tỉnh, thành. Thế nhưng, ở Hà Nội, cái tên Mường Thanh lại gắn liền với nhưng dự án nhà ở, chung cư giá rẻ và nhiều tai tiếng như: Khu chung cư Đại Thanh, Khu chung cư Xa La, Khu chung cư Kim Văn – Kim Lũ…

Năm 2012, tên tuổi Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên (thuộc Tập đoàn Mường Thanh) “gây sốc” thị trường bất động sản Thủ đô bằng việc mở bán chung cư Đại Thanh chỉ 10 triệu đồng/m2.

Với mức giá “sốc” này, lần đầu tiên ở Hà Nội có một dự án nhà thương mại giá dưới 500 triệu đồng, bằng một phần ba giá của dự án có vị trí tương đương. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian ngắn mở bán, hàng nghìn căn hộ tại Khu chung cư Đại Thanh giao dịch thành công.

Sau đó, công ty của vị đại gia điếu cày này bị đồn là khó khăn về tài chính. Thế nhưng, Tập đoàn Mường Thanh lại chứng minh một bộ mặt khác bằng việc mua lại nhiều dự án đang chậm tiến độ. Ông Thản tiến hành nhiều dự án nhà giá rẻ với mức giá gốc chỉ 15 triệu đồng quanh khu vực Linh Đàm, vành đai 3. Mỗi lần ông Thản cho ra sản phẩm mới lại tạo nên những cơn sốt giao dịch.

Trong bối cảnh không ít đại gia bất động sản sa lầy với hàng loạt dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư, nhà thầu mắc kẹt giữa tiền vay ngân hàng, tiền trả nhân công, tiền mua vật liệu… thì những chung cư do Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên xây dựng nhanh chóng được hoàn thiện để đưa vào sử dụng và đều “đắt như tôm tươi”.

Song, việc triển khai ồ ạt dự án có quy mô lớn cùng với chiến lược tiết kiệm, cắt giảm chi phí để cạnh tranh về giá thành cũng khiến chủ đầu tư này đối mặt với không ít thách thức khi một loạt sự cố xảy ra tại các dự án khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ bị khởi tố do có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm quy định về quản lý nhà ở tại 12 dự án tại Hà Nội.

Trước khi cơ quan quản lý đi đến xem xét quyết định này, tại các dự án do Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên đã nhiều lần xảy ra sự cố nghiêm trọng về cháy nổ, tình trạng xây vượt tầng, xây dựng không đúng quy hoạch, sập giàn giáo công trình…

Ở những dự án đã đưa vào vận hành thì bên cạnh câu chuyện chất lượng công trình còn xảy ra tình trạng quá tải về hạ tầng tiện ích do lượng cư dân sinh sống vượt xa so với quy hoạch ban đầu. Những sự cố mang tính dây chuyền tại nhiều dự án khiến từ cuối năm 2015, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định dừng cấp phép dự án mới của chủ đầu tư này.

Và mới đây nhất, trong buổi trả lời chất vấn của HĐND TP.Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra TP đã chuyển sang cho Công an TP điều tra làm rõ vi phạm pháp luật của một số đơn vị, trong đó điển hình là doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên do ông Lê Thanh Thản làm chủ tịch.

“Đây là đơn vị triển khai rất nhiều dự án trên địa bàn TP.Hà Nội (khoảng 12 dự án). Các dự án này qua điều tra đều thấy có dấu hiệu về tội trốn thuế và dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý nhà ở. Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chúng tôi đang chờ ý kiến quyết định của Bộ Công an, nếu để cho cơ quan điều tra công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can những vụ việc vi phạm trên địa bàn TP thì sang tuần tới, xin ý kiến của lãnh đạo Bộ, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án. Nếu Bộ quyết định Cục C46 khởi tố chung vi phạm ở 21 địa phương thì chúng tôi chuyển toàn bộ tài liệu đã điều tra, xác minh sang Bộ Công an để Bộ giải quyết", Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói.

Trước đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: “Dự án Đại Thanh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND TP.Hà Nội; đối với các bên tham gia dự án đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước trong quá trình thực hiện dự án. Chủ đầu tư dự án xây dựng chưa nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước nhưng đã khởi công xây dựng từ tháng 3/2012 và trong quá trình xây dựng có nhiều vi phạm”.

Thủy Tiên