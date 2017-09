Thưởng thức tình khúc phim Hàn bất hủ trên sân khấu Hà Nội

Nhiều khán giả Việt hẳn chưa thể quên "Mối tình đầu" - bộ phim của đạo diễn Lee Eung Jin. Phim lên sóng đài KBS năm 1996 và chiếu tại Việt Nam năm 1999. Bộ phim khi đó không chỉ làm nghiêng ngả khán giả Việt mà còn gây tiếng vang tại nhiều nước châu Á khác với câu chuyện tình yêu cảm động, tình yêu thương vô điều kiện của người thân trong gia đình, tình bạn thủy chung...

Tỷ lệ người xem được ghi nhận tại Hàn Quốc khi đó là 65,8% - kỷ lục chưa từng có trước đó và cũng chưa từng bị phá vỡ sau này đã chứng tỏ sức hút lớn của "Mối tình đầu". Tại Việt Nam, cứ đến 6h tối là nhà nhà lại bật TV để xem Mối tình đầu.

"Mối tình đầu" là bộ phim mở màn cho làn sóng phim Hàn tại Việt Nam và nhiều nước châu Á.

Thành công của "Mối tình đầu" đã mở đường cho hàng loạt phim Hàn Quốc sau này xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Việt Nam và các nước châu Á. Văn hóa Hàn Quốc đã trở thành món ăn tinh thần thú vị, thậm chí là thiết yếu của một bộ phận lớn giới trẻ và nhiều người đã ví sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc đối với các nước khác là “cuộc xâm lăng ngọt ngào”. Sau 21 năm, với nhiều khán giả Việt thuộc thế hệ 7X, 8X hẳn chưa thể quên bộ phim này.

Nghệ sỹ Opera Việt Dung.

Người khởi xướng ý tưởng thực hiện đêm nhạc, vợ chồng nghệ sỹ Violin Anh Tú và nghệ sỹ Opera Việt Dung chia sẻ: “Trong không gian mênh mông, huyền ảo... Tôi sẽ kể với bạn về một đất nước Hàn Quốc cổ xưa với tinh thần quật khởi, đứng vững vàng trong sương gió... Tôi sẽ kể với bạn về một đất nước Hàn Quốc lãng mạn, tươi đẹp ngày nay...”.

Nghệ sĩ Anh Tú tiết lộ, chương trình "Mối tình đầu - Forever" gồm các bản nhạc phim Hàn bất hủ và các bản nhạc trữ tình lãng mạn nổi tiếng Hàn Quốc. Cụ thể hơn, chương trình được chia thành 5 phần nhỏ, đưakhán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Phần 1 "Mối tình đầu – Forever" đưa khán giả trở về không gian Hàn Quốc cổ xưa qua các ca khúc: "Arirang" - Bài hát dân ca cổ Hàn Quốc, được coi như Quốc ca không chính thức của Hàn Quốc; "Oh Na Ra" (phim Dea Jang Geum); "Fate" - "Nhân duyên" (phim "The King and the Clown" - "Nhà Vua và chàng hề"; "Goodbye day" - "Ngày tạm biệt"; "Judgment day" - "Ngày phán quyết" (phim "Bridal Mask").

Nghệ sỹ Violin Anh Tú.

Phần 2 là những tác phẩm đại diện cho dòng nhạc Trot - một dòng nhạc bất hủ, đậm chất âm nhạc riêng và bám rễ sâu trong nền văn hóa Hàn Quốc. Khán giả sẽ được thưởng thức các ca khúc nổi tiếng như: "Don't go away" - "Xin đừng rời xa anh"; "Return to Busan Harbor" - "Trở về cảng Busan", "Omona" - "Oh My Goodness"...

Phần 3 là những bản tình ca da diết, nổi tiếng trong top những bộ phim bất hủ nhất Hàn Quốc như: "Help me love" (phim "Glass shoes" - "Giày thủy tinh"); "From The Beginning Until Now" (phim "Winter Sonata" - "Bản tình ca mùa đông"); "Forever" (phim "First love" - "Mối tình đầu"); "Forever" (phim "Star in my heart" - "Ước mơ vươn tới một ngôi sao").

Phần 4 là những bản nhạc Pop hiện đại, nổi tiếng của Hàn Quốc như: "Cheer Up" - "Hãy vui lên"; "I Hope" - "Anh hy vọng"; "Maria" (phim "200 Pounds Beauty" - "Sắc đẹp ngàn cân").

Và phần kết sẽ thể hiện tinh thần gắn kết bền chặt của nhân dân hai quốc gia Việt - Hàn với nhạc phẩm: "Nối vòng tay lớn" và "Arirang".

Sau chương trình tại Hà Nội, ê-kíp sẽ đưa "Mối tình đầu - Forever" tới Seoul vào tháng 12/2017 đúng dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn (22/12/1992 và 22/12/2017).