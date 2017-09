Tìm thân nhân người đàn ông tử vong với nhiều vết thương trên mặt

Ngày 25/9, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đang tìm thân nhân cho nạn nhân bị thương tích nặng và đã tử vong tại bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Người đàn ông tử vong chưa có người thân đến nhận.

Trước đó, tối 11/9, ông Phạm Quang Yên (SN 1956, ngụ quận Gò Vấp) đang đi về nhà trên đường An Hội (phường 13, quận Gò Vấp) thì phát hiện một người đàn ông nằm bên vũng máu ở vỉa hè.

Người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng người ốm, mặc áo thun sọc màu trắng và một quần lót màu đen, trên mặt có nhiều vết thương chảy máu.

Ngay sau đó, Công an phường 13, quận Gò Vấp có mặt đưa nạn nhân vào bệnh viện quận Gò Vấp cấp cứu. Sau đó, nạn nhân tiếp tục được chuyển tiếp lên bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tuy nhiên, đến ngày 20/9, nạn nhân đã tử vong.

Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng cho biết, vẫn chưa có thân nhân của người đàn ông đến nhận thi thể về mai táng.

Do đó, Công an quận Gò Vấp phát đi thông báo, ai là thân nhân hoặc người quen biết thân nhân nạn nhân liên hệ với Công an quận Gò Vấp (địa chỉ 16/1, đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp) hoặc liên lạc qua số điện thoại 0995.201.727 gặp đồng chí Đạt.