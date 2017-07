TPHCM chậm nhất trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Sáng 11/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ Đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp sơ kết công việc 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo.

Phó Chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, VPCP đã tổ chức họp với các đơn vị có liên quan, thống nhất lộ trình cổ phần hóa 137 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2017-2020 (theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg) theo từng năm. Năm 2017, cả nước sẽ phải cổ phần hóa 45 DNNN trong số này.

Ảnh minh họa



Trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước đã hoàn thành cổ phần hóa 6 DNNN; công bố giá trị doanh nghiệp và đang xây dựng phương án cổ phần hóa để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 14 doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp có quy mô vốn chủ sở hữu rất lớn như 3 doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có tổng giá trị vốn chủ sở hữu gần 90.000 tỷ đồng, 1 doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 24.000 tỷ đồng. Đang tiến hành xác định giá trị của 20 doanh nghiệp. Như vậy, dự kiến sẽ hoàn thành cổ phần hóa 40 doanh nghiệp trong tổng số 45 doanh nghiệp của kế hoạch năm 2017.

Đến hết quý II/2017, đã bán phần vốn Nhà nước không cần nắm giữ tại 22 doanh nghiệp với tổng giá trị theo sổ sách là 666,8 tỷ đồng (bằng 76,5% so với cùng kỳ năm 2016), thu về 11.589,3 tỷ đồng (bằng 314,11% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, có 6 doanh nghiệp thoái vốn dưới mệnh giá.

Về việc thoái vốn Nhà nước tại 12 doanh nghiệp quy mô lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện có 11 doanh nghiệp đã niêm yết. Sabeco đang lựa chọn đơn vị nhà thầu tư vấn thoái vốn Nhà nước. Habeco đang xử lý vướng mắc trong thỏa thuận hợp tác với Carlsberg Breweries A/S. Đối với Vinamilk, SCIC đã trình Thủ tướng Chính phủ hai phương án bán tiếp phần vốn Nhà nước tại công ty này và đang chờ lấy ý kiến của Thường trực Chính phủ.

Theo Quyết định 707/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/7/2017 về phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020, các tập đoàn phải trình đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020. Tới nay, Đề án tái cơ cấu của EVN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án của PVN đang được VPCP thẩm tra để trình Thủ tướng Chính phủ. Còn lại 5 đề án của 5 tập đoàn kinh tế chưa trình là Cao su, Than-Khoáng sản, VNPT, Viettel, Hóa chất.

Việc bàn giao các doanh nghiệp sau cổ phần hóa về SCIC cũng chậm, đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán chưa thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, TPHCM chậm nhất trong số các đơn vị khi chưa có doanh nghiệp nào được cổ phần hóa trong danh sách 39 DNNN phải cổ phần hóa của địa phương này tới năm 2020.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước có chuyển biến tích cực cả về công tác chỉ đạo điều hành công khai, minh bạch, xây dựng thể chế chính sách, kết quả cổ phần hóa, thoái vốn, xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa…

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra hạn chế là tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn không đạt yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, làm “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm; 578 doanh nghiệp chưa đăng ký niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán theo quy định. Hiệu quả hoạt động của khối DNNN chưa tương xứng với nguồn lực được nắm giữ, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp. Một số tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, dự án hoạt động kém, thua lỗ, cơ chế quản trị chưa đáp ứng được tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.

Quá trình cổ phần hóa còn nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là các quy định về định giá tài sản đất đai, trách nhiệm của người quản lý tài sản Nhà nước chưa rõ ràng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng nguyên nhân chính là một số bộ ngành địa phương tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước chưa thật quyết liệt trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn.

“Đâu đó còn tâm ý thận trọng, chờ đợi, e ngại một số vụ việc trước đây bị thanh tra, kiểm tra, nên có chuyện đùn đẩy, hỏi ý kiến lên tận Chính phủ. Thẩm quyền của bộ, địa phương nhưng không dám quyết, đưa lên Chính phủ hỏi ý kiến cho an toàn, nhưng Chính phủ quyết lại không đúng luật. Có nơi ngại không muốn làm, sợ sai phạm, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa thường xuyên, kịp thời. Kinh nghiệm là bộ nào quyết liệt thì chuyển biến tốt, chỗ nào lãnh đạo không quyết liệt công việc trì trệ, kết quả rất hạn chế”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho biết nếu từ nay tới cuối năm cổ phần hóa thành công được một doanh nghiệp lớn thì tỷ lệ vốn hoá được chuyển đổi sở hữu sẽ rất lớn, tạo ra quản trị tốt. Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu: “Dứt khoát phải phấn đấu để hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn của năm 2017, thậm chí vượt mức số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn và cả chỉ tiêu thu ngân sách từ thoái vốn”.

Chính phủ sẽ xem xét trách nhiệm của lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ đổi mới sắp xếp doanh nghiệp cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp theo Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về sắp xếp, đổi mới DNNN.

Để khắc phục các bất cập trong thể chế, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính trong tháng 7 trình Thủ tướng ký ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 59 về chuyển doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; trong tháng 8 hoàn thành sửa đổi bổ sung Nghị định 91 về đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và quản lý tài sản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thủy Tiên