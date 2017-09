Làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trên vỉa hè

Khoảng 16h30 ngày 21/9, nhóm người đi tập thể dục trên đường Thủ Khoa Huân, đoạn qua phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, phát hiện một chiếc xe máy dừng trên vỉa hè, cạnh bên có người đàn ông nằm bất động.

Lại gần kiểm tra, nhóm người hoảng hốt phát hiện nạn nhân đã tử vong. Nhiều người trong nhóm hô hoán rồi cùng nhau bỏ chạy. Sau đó, họ báo tin cho cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Chuẩn có mặt phong toả hiện trường cùng phối hợp với Công an thị xã Thuận An điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông xấu số.

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông tử vogn cạnh xe máy có tên Nguyễn Văn P. (60 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Tới hơn 19h cùng ngày, thi thể của ông P. được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết.