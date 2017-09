Tin mới vụ hiệu trưởng trường tiểu học bị tạm đình chỉ vì lạm thu

Theo sở GD&ĐT Hải Phòng, UBND huyện An Dương đã có báo cáo kết quả kiểm tra sơ bộ về vấn đề lạm thu của trường tiểu học Đặng Cương.

Trường tiểu học Đặng Cương, nơi bà Thủy đang phải giải trình về việc lạm thu

Cụ thể, việc trường tiểu học Đặng Cương triển khai vận động các khoản ủng hộ cơ sở vật chất khối lớp 1, tiến hành thu từ tháng 6/2017 chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Việc làm này thực hiện không đúng theo chỉ đạo của bộ GD&ĐT, chưa thấy có cơ sở khẳng định sự đồng thuận ủng hộ của cha mẹ học sinh.

Một số khoản thu chưa xác định rõ căn cứ hoặc được cấp có thẩm quyền cho phép. Ngày 19/9, UBND huyện An Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Thu Thủy – Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương trong thời hạn 15 ngày để kiểm tra, xem xét hình thức kỷ luật (nếu có).

Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng cho biết, hiện nay, UBND huyện An Dương đang chỉ đạo đoàn kiểm tra, xác minh, kết luận rõ sai phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, đối với các vi phạm tại trường THCS Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, việc cô giáo tự tử do bị chuyển trường ở huyện An Dương, sở GD&ĐT cũng chỉ đạo những biện pháp xử lý cụ thể.

UBND huyện Thủy Nguyên đang chỉ đạo đoàn kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Đạt - Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân trong việc chỉ đạo, điều hành các khoản thu đầu năm học mới. Trên cơ sở đó, đề nghị huyện Thủy Nguyên kỷ luật đối với ông Đạt.

Đối với trường hợp giáo viên tự tử do chuyển trường, UBND huyện An Dương đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và chỉ đạo phòng GD&ĐT huyện, trường THCS Quốc Tuấn động viên, giúp đỡ cô Trần Thị Th. tiếp tục công tác. Đồng thời, khẩn trương rà soát, sắp xếp giáo viên trường THCS An Đồng để thực hiện việc điều động cô Th. khi có vị trí làm việc phù hợp.

Minh Sơn