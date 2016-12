Nguyên nhân qua đời của ‘huyền thoại’ George Michael

Hôm qua (25/12), ca sĩ George Michael đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 53 tuổi. Thông tin George Michael khiến nhiều người vô cùng tiếc thương.

Theo US Weekly, người quản lý lâu năm của George Michael - Michael Lippman cho biết, ‘huyền thoại’ George Michael qua đời do một cơn suy tim.

Lippman khẳng định, cựu thành viên nhóm nhạc Wham! mất tại nhà riêng vào đúng ngày Giáng sinh và anh ra đi trong yên bình. Lippman cũng cho biết thêm, ở thời điểm khó khăn hiện nay, gia đình George đang rất cần sự tôn trọng riêng tư nên họ sẽ không có bất cứ bình luận gì về việc này.

George Michael bị nghi qua đời do một cơn suy tim.

"Tôi thực sự rất sốc bởi George Michael ra đi quá đỗi bất ngờ. Đó là với nỗi buồn rất lớn đối với những người yêu quý George”, quản lý của George chia sẻ.

Trong một thông báo, cảnh sát khu vực Thames Valley cho biết, các sĩ quan đã được gọi đến nhà riêng của Michael vào khoảng 14:00 ngày Giáng sinh. Sau khi xem xét và kiểm tra, cảnh sát đã ra thông báo: “Một người đàn ông 53 tuổi đã được xác nhận đã chết. Hiện, chưa xác định được nguyên nhân cái chết nhưng tử thi sẽ được khám nghiệm theo đúng quy trình và thông tin sẽ được công bố khi có kết quả khám nghiệm tử thi“.

George Michael tên thật là Georgios Panagiotou, sinh ra ở London (Anh). Năm 1982, George Michael đã kết hợp cùng Andrew Ridgeley thành lập nhóm nhạc Wham!. Chỉ trong vòng hai năm, Wham! đã nằm trong số những cái tên “đình đám” với hàng loạt bản hit như: Wake Me Up Before You Go-Go, Last Christmas, Freedom...

Trong sự nghiệp solo của mình, George Michael cũng đã rất thành công với hàng loạt các bản hit, bán được hơn 100 triệu album trên toàn thế giới, giành được nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó có giải thưởng danh giá nhất - Grammy.

Minh Trí (Theo US Weekly)