Ngày 8/12, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Việc này thực hiện theo quyết định khởi tố bị can số 522/C46 ngày 8/12/2017 và lệnh bắt tạm giam số 134/C46 ngày 8/12/2017 của cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)