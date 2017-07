Tổng tài sản VPBank tăng 9% trong nửa đầu năm 2017

Với mức tăng trưởng tốt ở hầu hết các chỉ số kinh doanh, cho thấy ngân hàng tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng bền vững và là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động hiệu quả nhất.

Kết thúc sáu tháng đầu năm 2017, tổng tài sản của VPBank đạt 249 nghìn tỷ, tăng 9% so với thời điểm cuối năm 2016. Tổng huy động vốn trên thị trường tăng mạnh từ 172 nghìn tỷ cuối năm 2016 lên 195 nghìn tỷ cuối tháng 6/2017, tương đương với mức tăng trưởng 13%. Hệ số an toàn vốn của ngân hàng (CAR) tính đến hết tháng 6/2017 đạt 12,17%, tiếp tục duy trì ở mức cao hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong hai quý đầu năm, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng đạt mức 11.300 tỷ, tăng 47% so với mfnức 7.670 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đà tăng trưởng của chỉ số TOI,VPBank đã đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế 3.260 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này vượt 10% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm, và tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đến hết 30/06/2017 là 2.600 tỷ đồng, tăng 108% so với mức 1.250 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Mức lợi nhuận tăng nhờ vào việc ngân hàng tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng và gia tăng mức thu từ hoạt động dịch vụ. Cụ thể, dư nợ cho vay khách hàng tăng 12% trong 6 tháng vừa qua, từ mức 144 nghìn tỷ cuối năm 2016 lên 162 nghìn tỷ cuối tháng 6/2017. Trong khi đó, tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 630 tỷ đồng.

Nguồn thu từ nợ đã xử lý rủi ro của ngân hàng cũng là một điểm sáng trong hoạt động kinh doanh nửa đầu năm, đạt 404 tỷ đồng, tương đương mức tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu của riêng ngân hàng tính tới cuối tháng 6/2017 cũng giảm mạnh, xuống còn 2,65%. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 2.81% giảm mạnh so với tỷ lệ nợ xấu trong quý I/2017.

Với kết quả kinh doanh nói trên, VPBank tiếp tục duy trì vị thế là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động hiệu quả nhất. Đại diện VPBank chia sẻ, chính những sự khác biệt trong hoạt động của ngân hàng tại các phân khúc chiến lược đã mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của toàn ngân hàng, và cũng góp phần củng cố vị thế vững chắc của VPBank trong hệ thống ngân hàng.

Những phân khúc khách hàng chiến lược của VPBank là khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng tiểu thương. Ở những phân khúc này, cho vay khách hàng của khối cá nhân và khối khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ đều tăng ở mức 15% so với cùng thời điểm năm 2016. Trong khi đó, hoạt động cho vay khách hàng tiểu thương tăng tới 31,5% so với cuối năm 2016.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng ở những phân khúc chiến lược, đầu tháng 7 này VPBank đã thông báo giảm lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ 0,5%-1%/năm. Ngoài ra, ngân hàng cũng phát triển những sản phẩm vay tín chấp khác biệt, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp mới được chuyển lên từ các hộ kinh doanh tiểu thương, có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng.

Hoạt động kinh doanh hiệu quả của VPBank thời gian qua cũng được nhiều tổ chức uy tín đánh giá cao. Mới đây, Tổ chức Tài chính Thế giới (IFC) đã đồng ý cấp cho VPBank khoản vay chuyển đổi trị giá 57 triệu đô la Mỹ. Khoản vay không chỉ giúp VPBank có thêm nguồn vốn trung hạn để cho vay bằng ngoại tệ, mà còn có cơ hội bổ sung nguồn vốn điều lệ để đáp ứng các yêu cầu về vốn, củng cố hệ số CAR theo Basel II trong trường hợp IFC thực hiện quyền chuyển đổi nợ thành cổ phần.

Dự kiến trong quý III năm 2017, VPBank sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Hiện tại, hồ sơ xin đăng ký niêm yết của VPBank đã được HOSE tiếp nhận.

Sự khác biệt của các sản phẩm mà VPBank tạo ra cũng đã giúp ngân hàng giành được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín. Đó là các giải thưởng “Ngân hàng dành cho DN vừa và nhỏ tốt nhất VN năm 2017”, “Ngân hàng có Dịch vụ Quản lý dòng tiền tốt nhất cho DN vừa và nhỏ năm 2017” và “Sản phẩm tín dụng tốt nhất của năm (Sản phẩm Thuế+ của CommCredit)” do Tạp chí Asian Banking and Finance (ABF) trao tặng. Ngoài ra, VPBank cũng được Global Brands Magazine (UK) trao tặng danh hiệu “Thương hiệu ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2017” và Công ty Vietnam Report xếp hạng là 1 trong 10 ngân hàng uy tín nhất.

Ngọc Hương