Top 3 của Vietnam’s Next Top Model All Stars chính thức lộ diện

Trong tập 11, "Người mẫu Việt Nam - Vietnam's Next Top Model" (VNTM) All Stars mang đến cho các thí sinh 2 thử thách quay TVC.

Top 5 đoàn kết khi bước vào buổi đánh giá và loại.

Thùy Dương là thí sinh bứt tốc tốt nhất trong chặng đua cuối, tiếp theo đó, Chà Mi và Kim Dung cũng thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Từ đó, Top 3 của chương trình VNTM 2017 đã chính thức lộ diện.

Cao Thiên Trang và Cao Ngân là 2 thí sinh phải dừng chân. Màn loại kép mang lại cho khán giả không ít những tiếc nuối.

Cao Ngân và Cao Thiên Trang ra về trong nước mắt.

Buổi đánh giá và loại cuối cùng, đáng tiếc thiếu vắng sự có mặt của giám khảo Nam Trung. Thay vào đó, nhà sản xuất của chương trình - bà Lê Thị Quỳnh Trang trở thành chủ nhân chiếc ghế nóng đặc biệt.

Giám khảo Nam Trung vắng mặt, ban giám khảo có sự thay đổi.

Phần thưởng đầu tiên dành cho Top 3 là chuyến trải nghiệm Hàn Quốc vô cùng thú vị. Tại đây, các người mẫu đã có cơ hội thăm thú những kỳ quan cảnh vật và thưởng thức văn hóa ẩm thực của xứ sở kim chi.

Đặc biệt, Top 3 còn được đưa đến tham quan và tham gia casting tại công ty đào tạo người mẫu YG. Các thí sinh đã được gặp gỡ với người mẫu Choi So Ra, Quán quân của cuộc thi "Next Top Model Hàn Quốc" mùa 3 (2012). Cô là người mẫu châu Á đắt show nhất Tuần lễ thời trang New York.

Choi So Ra đã chia sẻ với Top 3 rất nhiều những kinh nghiệm trước thềm đêm chung kết.

Đêm chung kết của chương trình "Người mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model 2017" sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 21h ngày 9/9.