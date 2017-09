Rạng sáng 15/9, diễn biến của cơn Bão số 10 được nhận định có tốc độ di chuyển nhanh hơn dự tính.

6h00: Tại Nghệ An, trước diễn biến Bão số 10, trên địa bàn TX.Cửa Lò sẽ có 1.062 hộ với 4.506 nhân khẩu phải di dời. Theo đó, những hộ dân này sẽ được đưa về nhà văn hoá, trụ sở UBND phường, các trường học, các nhà cao tầng kiên cố.

Tại vùng biển Cửa Lò, hiện sóng rất mạnh.

Nhiều ki ốt kinh doanh sát biển đều đóng cửa và được chằng chống cẩn thận.

Sáng 15/9, tất cả mọi người đã rời khỏi ki ốt. Ghi nhận tại địa bàn TP.Vinh, TX.Cửa Lò và một số vùng lân cận của tỉnh Nghệ An, trời mưa to và rất to, gió mạnh. Nhưng do công tác chặt tỉa cành cây trên các trục đường, kết hợp kiểm tra an toàn lưới điện đã hoàn thành nên chưa có thiệt hại.

Hiện tại, khu vực các huyện miền núi phía Tây Nghệ An trời mưa nhỏ, gió nhẹ, chưa có gì bất thường, nhưng người dân cũng đã sẵn sàng các phương án ứng phó.

6h20: Tại Hà tĩnh, các địa bàn huyện Can Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn, Cẩm Xuyên... mưa lớn kèm theo gió mạnh cấp 7 - 8.

Tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà gió đang giật mỗi lúc một to.

Trên địa bàn xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên đã có gió mạnh.

6h45: Tại Quảng Trị, ghi nhận của PV tại biển cửa Tùng, thị trấn Cửa Tùng, huyển Vĩnh Linh:

Tại biển Cửa Tùng, sóng rất mạnh.

7h15: Tại Quảng Bình, đến thời điểm hiện tại, đang có mưa lớn kèm theo gió mạnh trên diện rộng. Cơn mưa bắt đầu từ khoảng 2h ngày 15/9. Hiện trên địa bàn, gió giật với tốc độ càng lúc càng lớn hơn, nhiều cây cối đã đổ gã, một số địa phương bị mất điện.

Một số cây cối trên các tuyến đường tại TP.Đồng Hới đã bắt đầu đổ gãy. (Ảnh: Đặng Tài).

7h45: Tại Thừa Thiên - Huế, gió thổi mạnh đã khiến nhiều nhà dân trên địa bàn bị tốc mái, cây xanh bật gốc gãy đổ.

Ảnh CTV ghi nhận tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, TX.Hương Thủy.

8h30: Tại Quảng Trị, các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc đưa 16 hộ dân trên huyện đảo Cồn Cỏ về nơi trú ẩn an toàn.

Trao đổi nhanh với PV qua điện thoại, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này cho biết: "Hiện tại, có 16 hộ dân trên huyện đảo Cồn Cỏ đã được lực lượng chức năng đưa về nơi trú ẩn an toàn. Nhiều nhà dân trên đảo bị tốc mái". Ông Đồng thông tin thêm, đêm 14 rạng sáng 15/9, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 100 - 200mm, mực nước các sông đang ở mức báo động Cấp 1. Trong tối 14/9, chính quyền đã di tản 6.506 hộ/20.136 người. Ngay lúc này ở biển Vĩnh Linh, sóng biển đã đánh áp sát nhà dân.

9h00: Tại Quảng Bình, nước sông Kiến Giang, đoạn chảy qua địa bàn xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh bắt đầu dâng cao, cách mặt đường chỉ còn chưa đầy nửa mét.

9h05: Tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, do anh hưởng của Siêu bão số 10, sóng biển dâng cao đã uy hiếp trực tiếp đến tuyến đê biển xã Quỳnh Long. Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, những đợt sóng to cao khoảng 2 - 4m đổ dồn vào chân đê thôn Cộng Hòa, xã này. Nước biển tràn qua đê, chảy vào các nhà dân ven biển.

Trước thực trạng trên, người dân đang tích cực dùng các bao tải đất, cát... để che chắn không cho nước biển chảy tràn vào nhà và đang phối hợp cùng chính quyền và cơ quan chức năng tổ chức di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Chia sẻ với PV, ông Trần Văn Nguyện, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long cho biết: "Hiện sóng biển dâng cao, tràn qua cả đê nên chính quyền và công an huyện cùng các cơ quan chức năng đã vận động, yêu cầu người dân ở gần đê biển di dời khẩn cấp ra khỏi vùng xung yêu nguy hiểm".

9h10: Tại đèo Ngang, nối 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, sức gió giật cấp 10 - 11. Theo Trung tá Thạch Hữu Trung, Chính trị viên đồn Biên phòng Đèo Ngang cho biết, hiện sức gió tại đèo Ngang đã giật lên đến cấp 10 - 11. Nhiều cây cối gãy đổ, nhà dân mái tôn tốc mái.

Tính đến thời điểm hiện tại, không có phương tiện nào lưu thông theo hướng Nam - Bắc đi qua đèo.

Lúc 8h sáng nay, tâm bão đang cách đèo Ngang khoảng 100km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 (115 - 150 km/h). Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 - 25km/h.

9h15: Trao đổi với PV, ông Thái Hồng Quân, Giám đốc công ty Điện lực Quảng Bình cho biết đã cắt điện 100% nhà dân để đảm bảo an toàn. “Hiện tại, chúng tôi đang cấp điện cho một số nhà máy và đơn vị trọng điểm, nhưng cũng sẽ cắt điện trong khoảng thời gian ngắn nữa để đảm bảo an toàn khi bão chính thức đổ bộ”, ông Quân khẳng định.

Dự kiến TX.Ba Đồn sẽ là tâm bão. (Ảnh: Phạm Phú Thép).

9h30: Ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hà Tĩnh cho biết: Hiện, tại cảng Sơn Dương sóng biển cao 6,5m, gió giật cấp 13.

9h40: Tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng NN&PTNT, kiêm Chánh Văn phòng ban PCLB huyện cho biết: Hiện tại, trên địa bàn bắt đầu mưa to kèm theo gió mạnh, nước sông Ngàn Sâu đang lên. Thủy điện Hô Hố đã bắt đầu xả lũ điều tiết từ 9h cùng ngày, với lưu lượng 500m3/s. Các cơ quan chức năng của huyện đã chủ động tổ chức di dời 65 hộ dân có nguy cơ lũ quét, ngập úng tại xã Hương Đô.

Tại huyện Hương Khê đang có mưa rất lớn trên diện rộng.

10h00: Theo tin bão khẩn cấp mới nhất từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào 08h ngày 15/9, vị trí tâm Bão số 10 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 12 - 13 (115 - 150km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km; trưa đến chiều nay vùng tâm Bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15, sau đó bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Đến 19h ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

10h20: Tại Hà Tĩnh, kè biển thuộc thôn Nam Hải, xã Cẩm Nhượng đã vỡ, nước biển tràn vào nhà dân. Sức gió tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên giật lên cấp 12, cây cối nhà cửa đổ gãy.

10h30: Tỉnh đội Hà Tĩnh đã điều động xe bọc thép, lội nước ứng cứu TX.Kỳ Anh.

10h45: Hà Tĩnh đang là tâm bão. Hiện, gió đang giật trên cấp 12. Triều cường đã tràn qua kè chắn sóng của khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót hơn 1m. Để đảm bảo an toàn cho các tàu cá, BQL cảng đang phát đi các thông báo ngư dân kiểm tra công tác chằng chống, đề phòng gió đánh tàu lên bờ.

Gió mạnh làm gãy cột angten tự đứng của đài Truyền hình TX.Kỳ Anh và 2 cột viễn thông.

11h15: Tại Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, theo ghi nhận của PV Ngân Hà đang trực tiếp có mặt tại hiện trường, gió giật cấp 15, nhiều mái lán ở khu vực ven biển đã bị cuốn phăng. Đường xá không một bóng người. Bà con địa phương đang phải oằn mình với sức công phá ghê gớm của Bão số 10.

Tại đê Cẩm Nhượng.

11h40: Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Cẩm Xuyên có 20 thôn, xóm thuộc các xã ven biển bị ngập lụt. Trong đó, xã Cẩm Nhượng với 90% hộ dân bị ngập, có hộ ngập sâu gần 1m. Hơn 5.000 dân tại xã Cẩm Nhượng đã được di dời đến chỗ an toàn. Gió to kết hợp với triều cường rất mạnh nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

12h05: Tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, hàng trăm hộ dân ở các chung cư, khu tập thể cho công nhân quá cũ, xập xệ dột nát đã được sơ tán, di dời đến nơi an toàn.

12h20: Đang đi công tác nước ngoài, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn vội vã trở về để trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác đối phó với bão

12h30: Bộ GTVT đề nghị xả trạm BOT khi mưa to, gió lớn.

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ đã đề nghị các doanh nghiệp dự án BOT thực hiện việc xả trạm khi có yêu cầu của cục Quản lý đường bộ II để phục vụ di dân, các phương tiện đi tránh bão và vận tải hành khách, hàng hóa.

Trường hợp có những phương tiện, hành khách buộc phải dừng ở lại các trạm thu phí đường bộ do không thể tiếp tục lưu thông trong bão lũ, đề nghị nhà đầu tư dự án BOT đường bộ phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương, bảo đảm an toàn trật tự cho phương tiện, hành khách và hàng hóa.

12h50: Tại xã Cẩm Nhượng, tỉnh Hà Tĩnh, tuyến đê chắn sóng ở thôn Di Hi đã vỡ, nước tràn vào nhà dân. Xe cứu hộ bị mắc kẹt không thể di chuyển.

13h05: Tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, sức gió giật vẫn mạnh. Ghi nhận ban đầu, nước sông Nhật Lệ đang tiếp tục dâng cao, cây cối, các biển hiệu quảng cáo... bị gãy đổ, hư hỏng nặng.

Cổng chào bị đổ gãy.

Nhiều cây cối, cột điện bị đổ gãy.

13h30: Tại Hà Tĩnh, nhiều tuyến đường bị tê liệt do nước ngập dâng và cây đổ gãy:

13h55: Một cầu treo thuộc xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị gió bão xô lệch.

14h15: Tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sức gió vẫn đang diễn biến theo chiều hướng mạnh dần. Tại xã Cẩm Trung, hiện 80% nhà dân bị tốc mái.

14h30: Trên các tuyến đường ở Quảng Bình, mưa lớn đang gây ngập nặng.

Gió mạnh làm đổ gãy nhiều câu cối, cậu cảnh.

Tính đến 14h, theo thống kê của các cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của Bão số 10, toàn tỉnh Quảng Bình đã có 7 người chết và bị thương; 49.155 ngôi nhà bị tốc mái; 13 nhà bị sập; mất điện diện rộng; Ít nhất 5 chiếc tàu thuyền bị đắm, nhiều nơi mất sóng điện thoại... ước tính thiệt hại ban đầu gần 1.800 tỷ đồng.

14h54: Tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, rất nhiều ngôi nhà của dân, công sở bị tốc mái, hư hỏng nặng.

14h45: Các hồ đập tại Hà Tĩnh lượng nước đến nay đã khá cao, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức vận hành và quản lý để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. Theo báo cáo, hồ Thủy điện Hố Hô bắt đầu xã tràn điều tiết từ lúc 6h ngày 15/9 với lưu lượng 34m3/s; 11h ngày 15/9 đã tăng lưu lượng xã lên 660m3/s. Tùy tình hình thời tiết các hồ sẽ chủ động tăng lưu lượng xã để giảm ngập lụt cho nhân dân.

15h30: Tại Quảng Bình, trên QL1A đoạn đi qua các xã Hưng Thủy, Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy); Gia Ninh, Quán Hàu (huyện Quảng Ninh) vắng hẳn các phương tiện lưu thông, dọc bên đường cây cối, nhà cửa đổ gãy, tan hoang; một số đoạn dải phân cách bị bão xô đổ, cột điện bật gốc...

16h00: Hiện, tâm bão đã di chuyển qua biên giới Việt - Lào khoảng 50km, hướng về khu vực Trung Lào. Khoảng 22h, bão mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

16h30: Tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, rất nhiều cây xanh bị đổ gãy, gây tắc nghẽn giao thông. Công an huyện này đang tập trung lực lương, cưa cây để giải phóng đường.

Nhóm PVMT