Truy tìm đối tượng nổ súng bắn trọng thương 2 người ở quán cà phê

Ngày 3/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tìm một nam thanh niên tên Toàn (ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra vụ dùng súng gây sát thương cho 2 người.

Theo thông tin ban đầu, sáng 31/8, anh Đoàn Văn M. (37 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) đến khu vực quán cà phê D.H. (khu phố Tây A, phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An) để uống cà phê.

Tại đây, anh M. bị đối tượng tên Toàn dùng một khẩu súng (nghi súng hoa cải) bắn trọng thương. Chị T.T.K.P. (29 tuổi, quê Kiên Giang), nhân viên quán cà phê cũng bị trúng đạn ở phần mắt. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Loại súng đạn hoa cải gây sát thương (Ảnh minh hoạ).

Nhận tin báo, Công an thị xã Dĩ An cùng Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường vụ việc và lấy lời khai nhân chứng, những người liên quan.

Làm việc với công an, anh M. cho biết, anh sống chung với chị Nguyễn Thị D.H. (44 tuổi, ngụ TP.HCM) như vợ chồng khoảng hơn 2 năm nay và có 1 trai con chung 14 tháng tuổi.

Thời gian gần đây, M. và H. xảy ra mâu thuẫn về việc M. nợ bên gia đình H. số tiền 42 triệu đồng. Tức giận, H. gọi điện thoại cho người chị thứ hai (chưa rõ tên và địa chỉ) đến giải quyết mâu thuẫn của M. và H..

Trong lúc nói chuyện, M. bị Toàn dùng súng bắn vào người. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Phùng Sơn