Những thiết bị điện tử tân trang nhất định bạn không nên mua

Ổ cứng

Đối với một sản phẩm tân trang, nó có thể gặp lỗi và được trả về nhà sản xuất. Sau đó nhà sản xuất tiến hành khắc phục lỗi và bán trở lại thị trường.

Nhưng có lẽ điều này không nên áp dụng cho ổ đĩa cứng. Nguyên nhân bởi vì dù được trả lại do một lỗi hoặc đơn giản do ai đó không thích thì cuối cùng ổ cứng đó “đã được sử dụng”. Về kỹ thuật, không có bất kỳ cách thức nào để có thể khôi phục một ổ đĩa cứng về điều kiện nhà sản xuất. Trong khi đó với giá ổ đĩa cứng thấp như hiện nay bạn có thực sự chỉ vì tiết kiệm ít đồng mà đối diện với những nguy hiểm tiềm tàng với lượng dữ liệu lưu trữ trên một ổ cứng tân trang hay không?

Điện thoại

Người dùng bắt đầu quan tâm đến điện thoại tân trang kể từ khi Apple tung ra chương trình bán iPhone tân trang với mức giá thấp hơn so với giá gốc. Chẳng hạn iPhone 6 (64 GB) tân trang hiện đang được Apple bán với giá 269,99 USD. Mức giá này có thể tuyệt vời nhưng bạn cần nhớ là mình đang dùng điện thoại với pin đã qua sử dụng nên thật khó để biết được năng lực pin ra sao.

Trong khi đó, bởi vì tất cả iPhone và nhiều điện thoại Android hiện nay đều có pin không thể tháo rời nên mua điện thoại tân trang không phải là điều tốt trừ khi bạn được đảm bảo nhận pin mới.

Còn về máy tính bảng, mặc dù vấn đề pin có thể xảy ra nhưng vì pin máy tính bảng lớn hơn rất nhiều nên sản phẩm tân trang không bị ảnh hưởng nhiều cho lắm.

Máy in

Mua máy in tân trang có thể là một thỏa thuận tốt về giá nhưng vấn đề ở đây nằm ở việc, nếu mực in đi qua các bộ phận của máy in có nghĩa máy in không thể được khôi phục lại tình trạng mới xuất xưởng. Những mực in trên các thành phần máy in có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng in, đặc biệt nếu máy in không được sử dụng trong một thời gian dài.

Điều đó có nghĩa, nếu xác nhận được rằng máy in này nhận được chứng chỉ được cấp lại từ nhà sản xuất và đi kèm với mực in mới, bạn có thể yên tâm.

TV

Mua một TV tân trang có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể, đôi khi đến hàng triệu đồng. Thế nhưng trong thực tế bạn sẽ đối diện với thời hạn bảo hành bị hạn chế. Điển hình là thời hạn bảo hành còn khoảng 90 ngày trong khi những chiếc TV này không thực sự hoạt động đáng tin trong thời gian ngắn. Bạn cần ít nhất 1 năm bảo hành và thậm chí bỏ thêm chút tiền để mua gói bảo hành mở rộng.

Hơn nữa, dựa vào những kinh nghiệm cá nhân, TV tân trang dường như không có sự cải tạo cẩn thận giống như máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc tương tự. Ngoại lệ có thể xảy ra với một số khu vực, do đó tốt nhất bạn nên kiểm tra hộp đựng và sản phẩm bên trong để đảm bảo mọi thứ còn ổn.

An Nhiên