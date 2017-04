Vì sao iPhone giá trên 1.000 USD vẫn sẽ bán chạy như 'tôm tươi’?

Trước đó, một báo cáo của Business Insider cho biết giới phân tích đang bị chia rẽ về việc liệu Apple có chào bán iPhone cao cấp nhất trong năm 2017 với giá trên 1.000 USD hay không, nhất là trong bối cảnh Galaxy S8 được Samsung chào bán ở các mức giá khá hấp dẫn.

Các nhà phân tích tại Longbow nhận định Apple thực sự có quyền tính phí cao hơn cho iPhone 8 với những công nghệ mới được trang bị trên đó. Màn hình OLED của iPhone 8 và sự gia tăng giá bộ nhớ là hai trong số những yếu tố có thể xác định Apple phải tính thêm tiền cho flagship sắp tới. Ví dụ, điện thoại với màn hình OLED có giá cao hơn 30 USD để sản xuất.

Trong khi đó, IHS phát hành thông cáo báo chí cho rằng chi phí sản xuất Galaxy S8 rơi vào khoảng 307,5 USD, cao hơn 43,34 USD so với Galaxy S7 và hơn iPhone 7. Mặc dù vậy Samsung đã quyết định không tăng giá điện thoại. Nhưng IHS cho rằng điều này sẽ không xảy ra với iPhone 8 của Apple.

“Sự thay đổi về yếu tố thiết kế iPhone 8 cộng với giá bộ nhớ tăng 30% cộng thêm yêu cầu chi phí iPhone 8 phải cao hơn so với mức 769 USD dành cho iPhone 7 Plus hiện nay khiến giá bán trên 1.000 USD hoàn toàn có khả năng xảy ra”, IHS cho biết.

Được biết, Apple phần lớn giữ cố định mức giá dành cho iPhone trong nhiều năm gần đây. Vào năm ngoái công ty chỉ tăng thêm 20 USD cho phiên bản Plus khi so sánh với phiên bản tiền nhiệm ra mắt năm 2015 (iPhone 7 Plus có giá 769 USD, còn iPhone 6S Plus có giá 749 USD), nhưng bù lại công ty tăng gấp đôi không gian lưu trữ ở mọi mức giá và áp dụng cho cả phiên bản 4,7 inch lẫn 5,5 inch. Mặc dù Apple đã tăng giá trung bình dành cho iPhone nhưng mọi người vẫn sẵn sàng trả tiền cho smartphone của Apple.

Chính vì vậy, ngay cả khi giá iPhone 8 vượt mốc 1.000 USD thì đó vẫn không phải là vấn đề đối với nhiều khách hàng Apple. Thậm chí, thông qua chương trình nâng cấp iPhone, người dùng dễ dàng hơn khi tiến hành nâng cấp thiết bị.

Dĩ nhiên, đối với những thị trường mới nổi, việc đầu tư vào một chiếc iPhone có giá trên 1.000 USD sẽ khiến nhiều người phải đắn đo suy nghĩ. Trong bối cảnh này, họ hoàn toàn có thể quan tâm đến Galaxy S8 - chiếc smartphone Android hấp dẫn nhất hiện nay đến từ đối thủ chính của Apple. Tại Việt Nam, giá bán dành cho Galaxy S8 là 18,49 triệu đồng, trong khi Galaxy S8+ có giá cao hơn là 20,49 triệu đồng.

An Nhiên